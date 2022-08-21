"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту

По словам Натальи Кличко, причиной развода с мужем стало то, что они долгие годы жили отдельно Фото: ЕРА

"Где, черт возьми, я должна взять мужчину в воскресенье после обеда, чтобы помог починить мне кран? – подписала она видео. – Я могу сделать это сама".

"Понимаю. Мне тоже срочно нужен человек, умеющий чинить всякие вещи", – отреагировали в сети.

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