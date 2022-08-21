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21 августа, 2022
 
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"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту

По словам Натальи Кличко, причиной развода с мужем стало то, что они долгие годы жили отдельно
По словам Натальи Кличко, причиной развода с мужем стало то, что они долгие годы жили отдельно
Фото: ЕРА

Проживающая в Германии украинская модель Наталья Кличко 21 августа опубликовала в Instagram видео, в котором запечатлена на кухне возле сломанного крана с инструментом в руке.

"Где, черт возьми, я должна взять мужчину в воскресенье после обеда, чтобы помог починить мне кран?  подписала она видео. – Я могу сделать это сама". 

"Понимаю. Мне тоже срочно нужен человек, умеющий чинить всякие вещи", – отреагировали в сети. 

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало то, что они долгие годы жили отдельно.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, семья, развод
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