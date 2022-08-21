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21 августа, 2022
 
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Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны

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Дорофеева и Dantes прожили в браке семь лет
Дорофеева и Dantes прожили в браке семь лет
Фото: nadyadorofeeva / Instagra

15 августа 51-летний мэр Киева Виталий Кличко сообщил о решении развестись со своей 48-летней женой, проживающей в Германии украинской моделью Натальей. По словам пары, причиной расставания в том числе стало многолетнее раздельное проживание. Интернет-издание "ГОРДОН" в хронологическом порядке собрало заявления украинских знаменитостей, которые после нападения РФ на Украину объявили, что больше не живут вместе со своими избранниками или избранницами, и рассказали почему.

Первой известной парой в украинском шоу-бизнесе, которая спустя почти месяц после нападения РФ на Украину заявила о том, что они больше не вместе, стали украинская певица Надя Дорофеева и музыкант Dantes (Владимир Гудков). Артисты прожили в браке семь лет.

Вскоре стало известно, что Дорофеева состоит в отношениях с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

После этого жена и коллега Кацурина Дарья начала публиковать совместные фото с мужем Дорофеевой, намекая, но прямо не подтверждая, что они также состоят в отношениях. 

Ранее Кацурины и Дорофеева с Dantes дружили семьями и часто делились совместными фото. В сети отношения двух пар сравнили с проектом канала "1+1" "Міняю жінку"

Фото: vladimirdantes / Instagram
Фото: vladimirdantes / Instagram

Вслед за Дорофеевой после шести лет семейной жизни о расставании с мужем, украинским актером Дмитрием Ступкой сообщила проживающая в США украинский блогер Полина Логунова

Новым избранником Логуновой стал 36-летний американский бизнесмен, имени которого она не называет. От предыдущих отношений у него есть двое сыновей. По словам Логуновой, в этих отношениях она зарабатывает меньше, а в браке со Ступкой зарабатывала больше мужа

Дмитрий Ступка, комментируя личную жизнь после расставания, заявил, что не готов к новым отношениям. Он также признался, что роман жены с американцем стал для него неожиданностью.

После этого заявления Логунова публично пригрозила разрушить карьеру мужа и озвучить реальные причины их расставания. 

Официально супруги пока что не оформили развод, так как оба проживают в США.

5 мая стало известно, что фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин расстался со своей женой Юлией Кузьминской.

"Жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме", – написал он тогда. 

Харчишин отметил, что сейчас состоит в новых отношениях, но не стал называть имя своей избранницы.

Фото: Валерій Харчишин / Facebook
Фото: Валерій Харчишин / Facebook

19 июня о расставании с женой спустя 11 месяцев после свадьбы заявил украинский актер Тарас Цимбалюк

Предложение выйти замуж Цимбалюк сделал своей избраннице, украинскому визажисту Тине Антоненко осенью 2020 года во время одного из эфиров шоу "Танцы со звездами" на "1+1", в котором принимал участие. Антоненко тогда заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека. 

Спустя два месяца после заявления о расставании Цимбалюк признался, что все еще любит свою жену. Развод пара пока что не оформила.

3 июля о расставании со своим мужем, украинским продюсером Юрием Бардашем, который называет себя русским человеком, а страну-агрессора РФ – великой державой, объявила украинская модель Елизавета Бардаш. Пара прожила в браке два года. У них есть дочь. 

В конце июля Бардаш сбежал в Россию. До этого он находился в Грузии, куда переехал из Украины.

13 июля о разводе сообщила украинская певица Наталья Валевская. О том, что она рассталась с мужем и экс-продюсером Владимиром Пригладем, артистка написала в Instagram за полтора месяца до развода. Супруги прожили в браке 18 лет. Детей у пары нет.

Ранее певица рассказывала, что в 2003 году сделала аборт из-за того, что у плода диагностировали патологию. "Я просто была несформировавшейся. Мы были еще незрелыми, молодыми и совершили ошибку, за которую я лично уже простила своего мужа и себя простила, уже исповедовалась, причастилась", – рассказала она тогда.

Теги: Виталий Кличко, Дмитрий Ступка, Надя Дорофеева, Полина Логунова, Валерий Харчишин, развод, Наталья Валевская, Тарас Цимбалюк, расставание
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