"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы

По словам блогера, когда он попытался снять за кулисами украинскую певицу Надю Дорофееву, ее охрана оттолкнула Рассела. Этот фрагмент запечатлен на видео, но лиц участников инцидента в ролике не видно.
"Вышла такая ситуация – я пытался снять Дорофееву, которая была за кулисами. Меня ...бнули охранники, в плечо, – заявил блогер. – Это ненормальное отношение охраны, команды, я не знаю, кто там с Дорофеевой работает".
В публикации он также поставил активную ссылку на страницу Дорофеевой, но певица пока не комментировала случившееся.
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На страницу Вани Рассела в Instagram подписано 24 тыс. фолловеров. Рассел сотрудничал с каналом "Украина".
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.