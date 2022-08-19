"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы

По словам блогера, когда он попытался снять за кулисами украинскую певицу Надю Дорофееву, ее охрана оттолкнула Рассела. Этот фрагмент запечатлен на видео, но лиц участников инцидента в ролике не видно.

"Вышла такая ситуация – я пытался снять Дорофееву, которая была за кулисами. Меня ...бнули охранники, в плечо, – заявил блогер. – Это ненормальное отношение охраны, команды, я не знаю, кто там с Дорофеевой работает".

В публикации он также поставил активную ссылку на страницу Дорофеевой, но певица пока не комментировала случившееся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ваня Рассел (@oh.my.russell)