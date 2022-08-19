Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото

Певица выбрала для съемки белую футболку свободного кроя и широкие черные брюки.

"Люблю тебя, Киев", – написала артистка.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Приехал ли вместе с ней муж, украинский продюсер Алексей Потапенко, Каменских не сказала.