  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения

"Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения сейчас", – заявил актер.
Он добавил, что ему понадобится время, чтобы пережить расставание.
"Наверное, нам нужно какое-то время, чтобы мы вообще не виделись", – резюмировал актер отвечая на вопрос, возможно ли их воссоединение.
Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года. 19 июня 2022 года они сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев. Развод Цимбалюк и Антоненко пока не оформили.
Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.