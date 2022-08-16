  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения

Цимбалюк и Антоненко в начале лета сообщили, что больше не живут вместе Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

"Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения сейчас", – заявил актер.

Он добавил, что ему понадобится время, чтобы пережить расставание.

"Наверное, нам нужно какое-то время, чтобы мы вообще не виделись", – резюмировал актер отвечая на вопрос, возможно ли их воссоединение.

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Видео: ЖВЛ / YouTube