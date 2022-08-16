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16 августа, 2022
 
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Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения

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Цимбалюк и Антоненко в начале лета сообщили, что больше не живут вместе
Цимбалюк и Антоненко в начале лета сообщили, что больше не живут вместе
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк после расставания с женой, украинским визажистом Тиной Антоненко не готов к новым отношениям. Об этом он заявил в передаче ЖВЛ, которая 16 августа вышла в эфире канала TET.

"Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения сейчас", – заявил актер. 

Он добавил, что ему понадобится время, чтобы пережить расставание.

"Наверное, нам нужно какое-то время, чтобы мы вообще не виделись", – резюмировал актер отвечая на вопрос, возможно ли их воссоединение.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года. 19 июня 2022 года они сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев. Развод Цимбалюк и Антоненко пока не оформили.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Теги: актер, семья, развод, Тарас Цимбалюк
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