"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки

Актер позировал, оседлав стул.

"Спасибо", – написал он фотографу Диане Приходько, автору фотосета.

"Мужская энергетика", – прокомментировала подписчица julia_em_sheva.

Контекст:

Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Известен ролями в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном". Также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

Актер с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсетях с российской пропагандой.

Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года. 19 июня 2022 года они сообщили, что больше не вместе.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.