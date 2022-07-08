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08 июля, 2022
 
Новости

"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки

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Цимбалюк опубликовал несколько своих снимков
Цимбалюк опубликовал несколько своих снимков
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк, расставшийся с женой, украинским визажистом Тиной Антоненко, 7 июля в Instagram поделился подборкой снимков новой фотосессии.

Актер позировал, оседлав стул.

"Спасибо", – написал он фотографу Диане Приходько, автору фотосета.

"Мужская энергетика", – прокомментировала подписчица julia_em_sheva.

Контекст:

Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Известен ролями в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном". Также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

Актер с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсетях с российской пропагандой.

Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года19 июня 2022 года они сообщили, что больше не вместе

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Теги: актер, шоу, фотосессия, развод, мужчины, Тарас Цимбалюк
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