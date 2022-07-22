"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию

Бардаш: Мне сказали, что за мной послали Грузинский легион и что ребята уже выехали Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По словам Бардаша, после того, как 1 июля он на своей странице в Instagram сделал ряд антиукраинских заявлений, его анонимные собеседники предупредили, что ему "в Грузии оставаться небезопасно, нужно уходить".

"Мне сказали, что за мной послали Грузинский легион и что ребята уже выехали. Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и [оккупированной Россией] Абхазии, – написал Бардаш. – Границу [непризнанной] Абхазии и России прошел за пять минут, так как мой паспорт выдан Луганским…"

Он не дописал, кем именно выдан его паспорт, но признался, что теперь находится в столице РФ.

"Здесь спокойно, безопасно и красиво. У меня большие планы касательно музыки и общественной жизни, и я уже приступил к их реализации", – подытожил он.

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