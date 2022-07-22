Бульвар Шоубиз
 
22 июля, 2022
 
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"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию

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Бардаш: Мне сказали, что за мной послали Грузинский легион и что ребята уже выехали
Бардаш: Мне сказали, что за мной послали Грузинский легион и что ребята уже выехали
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который называет себя русским человеком, а Россию – великой державой, 22 июля в своем Telegram-канале сообщил, что сбежал из Грузии в РФ.

По словам Бардаша, после того, как 1 июля он на своей странице в Instagram сделал ряд антиукраинских заявлений, его анонимные собеседники предупредили, что ему "в Грузии оставаться небезопасно, нужно уходить".

"Мне сказали, что за мной послали Грузинский легион и что ребята уже выехали. Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и [оккупированной Россией] Абхазии, – написал Бардаш. – Границу [непризнанной] Абхазии и России прошел за пять минут, так как мой паспорт выдан Луганским…"

Он не дописал, кем именно выдан его паспорт, но признался, что теперь находится в столице РФ.

"Здесь спокойно, безопасно и красиво. У меня большие планы касательно музыки и общественной жизни, и я уже приступил к их реализации", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны занимался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.

17 июня 2022 года певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль".

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy".

30 июня жена Бардаша написала в Instagram, что не имеет отношения к публикациям своего мужа. В настоящее время Бардаш активно ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты.

1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, на котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.

Теги: Грузинский легион, война России против Украины, Юрий Бардаш
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