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13 июля, 2022
 
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"Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео

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Wellboy: Мы переживаем не лучшие времена, но через трещину обязательно просочится свет и все враги будут наказаны
Wellboy: Мы переживаем не лучшие времена, но через трещину обязательно просочится свет и все враги будут наказаны
Фото предоставлено командой Wellboy

Украинский певец Wellboy 13 июля на своем канале в YouTube презентовал песню "Ворогів на ножі".

Это первая композиция артиста после ухода от экс-продюсера Юрия Бардаша, который называет себя русским человеком, а страну-агрессора РФ – великой державой.

По словам певца, его новая песня не о российско-украинской войне, а о несокрушимости украинцев и непобедимости их духа. 

"Эта песня о том, как история накладывается на сегодняшний день. Как нам приходится сопротивляться врагам, бороться за украинские ценности, культуру, письменность, искусство, традиции и, самое главное, нашу идентичность, которую враг сегодня пытается украсть у нас и уничтожить. Несмотря на это, как и много лет назад, мы не прекратим воевать и обязательно выиграем в этой борьбе, – анонсировал песню Wellboy. – Эта песня о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но через трещину обязательно просочится свет и все враги будут наказаны". 

ВИДЕО
Видео: Wellboy / YouTube
Контекст:

Антон Вельбой родился 9 июня 2000 года в селе Грунь Сумской области. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссер эстрады".

В 2019-м, на третьем курсе университета, он стал участником юбилейного (10-го) сезона шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Вельбой вышел в финал конкурса и в итоге занял третье место.

25 июня 2021 года презентовал дебютный клип на песню "Гуси" под сценическим псевдонимом Wellboy. Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy.

17 июня певец сообщил, что прекратил сотрудничество с Бардашем, не став называть причин. 11 июля, комментируя свое решение и пророссийскую позицию экс-продюсера, артист заявил, что ему больно терять друга.

1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, в котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.

После этого жена Бардаша Елизавета сообщила о расставании с ним. Бардаш покинул Украину и переехал в Грузию до полномасштабного вторжения РФ. "Обозреватель" со ссылкой на неназванные российские СМИ писал, что в последнее время Бардаша видели в РФ. 

Теги: певец, Юрий Бардаш, Wellboy
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