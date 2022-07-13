  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео

Это первая композиция артиста после ухода от экс-продюсера Юрия Бардаша, который называет себя русским человеком, а страну-агрессора РФ – великой державой.
По словам певца, его новая песня не о российско-украинской войне, а о несокрушимости украинцев и непобедимости их духа.
"Эта песня о том, как история накладывается на сегодняшний день. Как нам приходится сопротивляться врагам, бороться за украинские ценности, культуру, письменность, искусство, традиции и, самое главное, нашу идентичность, которую враг сегодня пытается украсть у нас и уничтожить. Несмотря на это, как и много лет назад, мы не прекратим воевать и обязательно выиграем в этой борьбе, – анонсировал песню Wellboy. – Эта песня о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но через трещину обязательно просочится свет и все враги будут наказаны".
Антон Вельбой родился 9 июня 2000 года в селе Грунь Сумской области. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссер эстрады".
В 2019-м, на третьем курсе университета, он стал участником юбилейного (10-го) сезона шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Вельбой вышел в финал конкурса и в итоге занял третье место.
25 июня 2021 года презентовал дебютный клип на песню "Гуси" под сценическим псевдонимом Wellboy. Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy.
17 июня певец сообщил, что прекратил сотрудничество с Бардашем, не став называть причин. 11 июля, комментируя свое решение и пророссийскую позицию экс-продюсера, артист заявил, что ему больно терять друга.
1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, в котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.
После этого жена Бардаша Елизавета сообщила о расставании с ним. Бардаш покинул Украину и переехал в Грузию до полномасштабного вторжения РФ. "Обозреватель" со ссылкой на неназванные российские СМИ писал, что в последнее время Бардаша видели в РФ.