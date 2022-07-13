  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео

Wellboy: Мы переживаем не лучшие времена, но через трещину обязательно просочится свет и все враги будут наказаны Фото предоставлено командой Wellboy

Это первая композиция артиста после ухода от экс-продюсера Юрия Бардаша, который называет себя русским человеком, а страну-агрессора РФ – великой державой.

По словам певца, его новая песня не о российско-украинской войне, а о несокрушимости украинцев и непобедимости их духа.

"Эта песня о том, как история накладывается на сегодняшний день. Как нам приходится сопротивляться врагам, бороться за украинские ценности, культуру, письменность, искусство, традиции и, самое главное, нашу идентичность, которую враг сегодня пытается украсть у нас и уничтожить. Несмотря на это, как и много лет назад, мы не прекратим воевать и обязательно выиграем в этой борьбе, – анонсировал песню Wellboy. – Эта песня о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но через трещину обязательно просочится свет и все враги будут наказаны".

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