Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2022
 
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Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше

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Wellboy: Больно друга терять
Wellboy: Больно друга терять
Фото: a.wellboy / Instagram

Украинский певец Wellboy (Антон Вельбой) 10 июля во время онлайн-трансляции украинского фестиваля Atlas впервые публично высказался о своем экс-продюсере Юрии Бардаше, который называет себя русским человеком, а страну-агрессора РФ – великой державой.

"Больно! Больно друга терять. Мы типа год..." – сказал Wellboy.

По словам певца, он не смотрел последние прямые эфиры Бардаша, в которых тот, в частности, призывал Украину к капитуляции. 

ВИДЕО
Видео: Atlas Festival / YouTube
Контекст:

17 июня певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль". 

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". 

22 июня фронтмен продюсируемой Бардашем группы "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что тот намерен переехать в страну-агрессор Россию.

1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, в котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.

После этого жена Бардаша Елизавета сообщила о расставании с ним

Теги: война России против Украины, Юрий Бардаш, Atlas Weekend, Wellboy
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