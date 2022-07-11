  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше

"Больно! Больно друга терять. Мы типа год..." – сказал Wellboy.

По словам певца, он не смотрел последние прямые эфиры Бардаша, в которых тот, в частности, призывал Украину к капитуляции.

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Контекст:

17 июня певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль".

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy".

22 июня фронтмен продюсируемой Бардашем группы "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что тот намерен переехать в страну-агрессор Россию.

1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, в котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.

После этого жена Бардаша Елизавета сообщила о расставании с ним.