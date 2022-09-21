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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вторжение России терпит крах". Министр обороны Великобритании прокомментировал заявления Путина

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Бен Уоллес раскритиковал решения Путина
Бен Уоллес раскритиковал решения Путина
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал объявление частичной мобилизации в России и признание "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Заявление опубликовала 21 сентября пресс-служба Минобороны Британии в Twitter.

"Нарушение российским диктатором Владимиром Путиным обещания не проводить мобилизацию населения и незаконная аннексия оккупированных территорий Украины являются признанием того, что полномасштабное вторжение России терпит крах", — заявил Уоллес.

Он отметил, что Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу отправили на смерть десятки тысяч своих граждан с плохой экипировкой и плохим командованием.

"Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество сплочено, а Россия становится глобальным изгоем", — говорится в сообщении.

Контекст:

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Среди прочего предусмотрено наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

В тот же день коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях и боевики "ЛДНР" объявили о псевдореферендумах о "присоединении" оккупированных территорий к России в период 23–27 сентября

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, Сергей Шойгу, мобилизация, российская агрессия, война России против Украины, Бен Уоллес
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