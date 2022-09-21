"Вторжение России терпит крах". Министр обороны Великобритании прокомментировал заявления Путина

"Нарушение российским диктатором Владимиром Путиным обещания не проводить мобилизацию населения и незаконная аннексия оккупированных территорий Украины являются признанием того, что полномасштабное вторжение России терпит крах", — заявил Уоллес.

Он отметил, что Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу отправили на смерть десятки тысяч своих граждан с плохой экипировкой и плохим командованием.

"Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество сплочено, а Россия становится глобальным изгоем", — говорится в сообщении.

Defence Secretary @BWallaceMP responds to President Putin’s address this morning. pic.twitter.com/VXlwDk3tjB — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 21, 2022