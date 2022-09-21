Пономарев: У Путина дергались пальцы, рука дергалась во время выступления. Думаю, у него очень плохое психологическое состояние

"На мой взгляд, выступление Путина – это признание того, что они не могут выполнить задачи так называемой "спецоперации". Он фактически открыто признал, что слишком большая линия фронта, слишком сильное сопротивление со стороны Украины, поэтому нужна мобилизация. Путин сказал, что мобилизация не будет иметь никаких границ. Слово "частичная" – это просто не одновременная. То есть все люди военнообязанные, и те, кто служил в армии, этой мобилизации подлежат", – пояснил Пономарев.

По его словам, Путин плохо справился с этим обращением.

"Я еще не видел у Путина настолько плохо технически исполненного обращения. Он же в этом смысле достаточно тренированный человек, проходил специальные курсы по сценической речи. А это такая судьбоносная речь. Понятно, он читал с суфлера, но он сделал это плохо. Видно, что он нервничает, что ему никто не может ничего посоветовать. Уровень нервозности очевиден", – подчеркнул Пономарев.

Он считает, что Путин испытывает страх.

"У него там пальцы дергались, рука дергалась во время выступления, поэтому я думаю, у него очень плохое психологическое состояние", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что у Путина лично "нет варианта отступить".

"У него никакого другого сценария, кроме как продолжать войну, нет. Это как в кино: либо он ее ведет под венец, либо она его – к прокурору. Он просто надеется с этой мобилизацией завалить людей деньгами. Весь указ о мобилизации посвящен не параментрам мобилизации, сколько и куда людей направят. Весь смысл указа – раздать людям деньги, чтобы они не возмущались", – подчеркнул Пономарев.