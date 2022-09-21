Из массового захоронения в Изюме эксгумировали 263 тела, среди погибших 120 женщин и двое детей – МВД

Он отметил, что на деоккупированных территориях региона сейчас работают более 1 тыс. полицейских и сотрудников ГСЧС, а также 10 криминалистических лабораторий.

"Работают день и ночь, чтобы собрать доказательства и показать миру, что такое "русский мир". Казни, пытки, изнасилования, мародерство, нарушение международных конвенций, законов совести и человеческой морали – вот с чем пришли оккупанты на нашу землю. Россияне (военные и представители оккупационных властей) бросали в застенки людей за малейшее неповиновение, а сами разворовывали их жилье и уничтожали гражданскую инфраструктуру", – добавил Монастырский.