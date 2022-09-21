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Из массового захоронения в Изюме эксгумировали 263 тела, среди погибших 120 женщин и двое детей – МВД

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В Изюме продолжается эксгумация погибших за время оккупации
В Изюме продолжается эксгумация погибших за время оккупации
Фото: Денис Монастирський / Facebook

По состоянию на вечер 20 сентября из массового захоронения, найденного в Изюме Харьковской области после деоккупации, следователи и эксперты эксгумировали 263 тела, среди них 120 женщин и двое детей. Об этом сообщил в Facebook глава МВД Украины Денис Монастырский.

Он отметил, что на деоккупированных территориях региона сейчас работают более 1 тыс. полицейских и сотрудников ГСЧС, а также 10 криминалистических лабораторий.

"Работают день и ночь, чтобы собрать доказательства и показать миру, что такое "русский мир". Казни, пытки, изнасилования, мародерство, нарушение международных конвенций, законов совести и человеческой морали – вот с чем пришли оккупанты на нашу землю. Россияне (военные и представители оккупационных властей) бросали в застенки людей за малейшее неповиновение, а сами разворовывали их жилье и уничтожали гражданскую инфраструктуру", – добавил Монастырский. 

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Контекст:

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. По данным полиции, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди тел гражданских, которые уже эксгумировали, есть люди со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский. 

"Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчин со связанными руками, переломами челюстей, в том числе с отрезанными гениталиями", – сообщил 19 сентября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. США, как и Евросоюзосудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.

Теги: МВД, полиция, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, массовые захоронения, Денис Монастырский, погибшие, могила, эксгумация
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