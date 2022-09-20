В Харьковской области продолжается "зачистка", на освобожденных территориях находят тела с отрезанными гениталиями – Енин

"Только за минувшие сутки установлен контроль и продолжается "зачистка" 12 населенных пунктов. С начала деоккупационных мероприятий был установлен контроль и произведена "зачистка" в 118 населенных пунктах, в которых проживает ориентировочно 50 тыс. гражданских", – сказал Енин.

По его словам, 18 сентября были обнаружены около 50 тел мирных жителей.

Из 48 могил на стихийном кладбище в освобожденном Изюме правоохранители эксгумировали 52 тела, в том числе со следами пыток.

"Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчин со связанными руками, переломами челюстей, в том числе с отрезанными гениталиями", – подчеркнул первый замминистра.

По его данным, в регионе зарегистрировано 292 военных преступления, подавляющая часть из которых – уголовные производства по статьям о нарушении законов и обычаев войны.

"Нам уже известно, что то стихийное захоронение, которое мы нашли под Изюмом, не последнее. В том числе в Изюме. В ближайшее время будем осуществлять выявление, эксгумацию и проведение соответствующих исследований всех тел людей, погибших в результате действий оккупационных властей", – резюмировал Енин.

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