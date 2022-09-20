В Харьковской области продолжается "зачистка", на освобожденных территориях находят тела с отрезанными гениталиями – Енин

"Только за минувшие сутки установлен контроль и продолжается "зачистка" 12 населенных пунктов. С начала деоккупационных мероприятий был установлен контроль и произведена "зачистка" в 118 населенных пунктах, в которых проживает ориентировочно 50 тыс. гражданских", – сказал Енин.
По его словам, 18 сентября были обнаружены около 50 тел мирных жителей.
Из 48 могил на стихийном кладбище в освобожденном Изюме правоохранители эксгумировали 52 тела, в том числе со следами пыток.
"Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчин со связанными руками, переломами челюстей, в том числе с отрезанными гениталиями", – подчеркнул первый замминистра.
По его данным, в регионе зарегистрировано 292 военных преступления, подавляющая часть из которых – уголовные производства по статьям о нарушении законов и обычаев войны.
"Нам уже известно, что то стихийное захоронение, которое мы нашли под Изюмом, не последнее. В том числе в Изюме. В ближайшее время будем осуществлять выявление, эксгумацию и проведение соответствующих исследований всех тел людей, погибших в результате действий оккупационных властей", – резюмировал Енин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернула практически всю территорию Харьковской области.
Изюм находился в оккупации с начала апреля до середины сентября. В городе найдено массовое захоронение, которое насчитывает примерно 445 могил. Также в Изюме нашли захоронение украинских солдат. В могиле было 17 тел погибших воинов.