За сутки в Харьковской области ранены пять жителей, двое из них подорвались на мине

Пиротехники ГСЧС проверяют деоккупированные территории, на которых после россиян осталось множество мин Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области вдоль линии границы с РФ и линии столкновения в Харьковском, Купянском и Изюмском районах", – сообщил чиновник.

Он отметил, что этой ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Чугуевском районе. Люди не пострадали.

По информации Синегубова, за прошедшие сутки в Купянском районе три человека получили ранения. В Харьковском районе двое мужчин ранены в результате подрыва на мине.

За день 19 сентября только в Изюме и Балаклее пиротехники обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в управлении ГСЧС Харьковской области.

"В городах особенно много коварных мин ПФМ-1 (так называемых "лепестков"). Они запрещены всеми международными конвенциями. Этот тип мин очень трудно обнаружить металлодетекторами. Только сегодня саперы ГСЧС уничтожили 35 "лепестков" на месте обнаружения", – говорится в сообщении.

Спасатели призвали жителей деоккупированных территорий не ходить в лес, избегать травы, передвигаться только в проверенных местах с твердым покрытием, рассказать об опасности боеприпасов детям.