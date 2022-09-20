За сутки в Харьковской области ранены пять жителей, двое из них подорвались на мине

"За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области вдоль линии границы с РФ и линии столкновения в Харьковском, Купянском и Изюмском районах", – сообщил чиновник.
Он отметил, что этой ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Чугуевском районе. Люди не пострадали.
По информации Синегубова, за прошедшие сутки в Купянском районе три человека получили ранения. В Харьковском районе двое мужчин ранены в результате подрыва на мине.
За день 19 сентября только в Изюме и Балаклее пиротехники обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в управлении ГСЧС Харьковской области.
"В городах особенно много коварных мин ПФМ-1 (так называемых "лепестков"). Они запрещены всеми международными конвенциями. Этот тип мин очень трудно обнаружить металлодетекторами. Только сегодня саперы ГСЧС уничтожили 35 "лепестков" на месте обнаружения", – говорится в сообщении.
Спасатели призвали жителей деоккупированных территорий не ходить в лес, избегать травы, передвигаться только в проверенных местах с твердым покрытием, рассказать об опасности боеприпасов детям.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
16 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков практически всю территорию Харьковской области.
Недавно деоккупированные территории "чрезвычайно загрязнены" минами – хуже, чем было в Киевской и Сумской областях, говорил глава МВД Украины Денис Монастырский.
По состоянию на 16 сентября в Харьковской области после деоккупации было обезврежено 6400 взрывоопасных предметов и более трех тонн взрывчатки.