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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Харьковской области ранены пять жителей, двое из них подорвались на мине

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Пиротехники ГСЧС проверяют деоккупированные территории, на которых после россиян осталось множество мин
Пиротехники ГСЧС проверяют деоккупированные территории, на которых после россиян осталось множество мин
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Минная опасность на освобожденных от врага территориях Харьковской области остается очень высокой, несмотря на то, что пиротехники ГСЧС активно очищают землю от взрывоопасных предметов. Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал утром 20 сентября в Telegram.

"За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области вдоль линии границы с РФ и линии столкновения в Харьковском, Купянском и Изюмском районах", – сообщил чиновник. 

Он отметил, что этой ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Чугуевском районе. Люди не пострадали. 

По информации Синегубова, за прошедшие сутки в Купянском районе три человека получили ранения. В Харьковском районе двое мужчин ранены в результате подрыва на мине.

За день 19 сентября только в Изюме и Балаклее пиротехники обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в управлении ГСЧС Харьковской области. 

"В городах особенно много коварных мин ПФМ-1 (так называемых "лепестков"). Они запрещены всеми международными конвенциями. Этот тип мин очень трудно обнаружить металлодетекторами. Только сегодня саперы ГСЧС уничтожили 35 "лепестков" на месте обнаружения", – говорится в сообщении.

Спасатели призвали жителей деоккупированных территорий не ходить в лес, избегать травы, передвигаться только в проверенных местах с твердым покрытием, рассказать об опасности боеприпасов детям. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/781010739781279/

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. 

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков практически всю территорию Харьковской области.

Недавно деоккупированные территории "чрезвычайно загрязнены" минами – хуже, чем было в Киевской и Сумской областях, говорил глава МВД Украины Денис Монастырский.

По состоянию на 16 сентября в Харьковской области после деоккупации было обезврежено 6400 взрывоопасных предметов и более трех тонн взрывчатки

Теги: Изюм, Харьковская область, раненые, боеприпасы, война России против Украины, разминирование, Балаклея, мины, Олег Синегубов
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