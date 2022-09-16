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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области после деоккупации обезврежено 6400 взрывоопасных предметов – Нацполиция

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В Национальной полиции рассказали о разминировании освобожденных территорий Харьковской области
В Национальной полиции рассказали о разминировании освобожденных территорий Харьковской области
Фото: EPA

В Харьковской области после деоккупации активно работают взрывотехники, обезврежены тонны взрывчатки. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге 16 сентября, который транслировала страница Нацполиции в Facebook.

"Огромное количество мин – противопехотных, противотанковых, фугасов, растяжек, на деоккупированных территориях. На сегодняшний день обезврежено 6400 взрывоопасных предметов, плюс уже более трех тонн взрывчатки. Только при въезде в Балаклею разминировали мост, который был заминирован 400 кг тротила. Если переехать мост, то там был так называемый  минный шлагбаум – когда мины закопаны в траве", — рассказал Клименко.

По его словам, в области работает около 100 работников взрывотехнической службы. Работа тяжелая и опасная — так, на днях четверо работников получили серьезные ранения, одному оторвало ногу, сообщил глава Нацполиции.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. 

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

С начала деоккупации в Харьковской области по состоянию на 15 сентября полиция зарегистрировала 41 военное преступление.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков практически всю территорию Харьковской области.

Теги: Харьковская область, война России против Украины, разминирование, мины, Игорь Клименко, деоккупация
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