В Харьковской области после деоккупации обезврежено 6400 взрывоопасных предметов – Нацполиция

"Огромное количество мин – противопехотных, противотанковых, фугасов, растяжек, на деоккупированных территориях. На сегодняшний день обезврежено 6400 взрывоопасных предметов, плюс уже более трех тонн взрывчатки. Только при въезде в Балаклею разминировали мост, который был заминирован 400 кг тротила. Если переехать мост, то там был так называемый минный шлагбаум – когда мины закопаны в траве", — рассказал Клименко.

По его словам, в области работает около 100 работников взрывотехнической службы. Работа тяжелая и опасная — так, на днях четверо работников получили серьезные ранения, одному оторвало ногу, сообщил глава Нацполиции.