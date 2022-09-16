В Украине заведено 19 уголовных производств на учителей-коллаборантов – Нацполиция

"Что касается учителей, то на сегодняшний день у нас 19 уголовных производств. Это директора школ, учителя, которые пытались по российским программам преподавать в школах, промывали мозги не только родителям, но и ученикам", – сообщил Клименко.

По словам Клименко, по состоянию на 16 сентября правоохранители объявили уже 4 подозрения. Он отметил, что речь идет о педагогах в целом во всей Украине.

В целом в стране открыто 1358 уголовных производства по подозрению в коллаборационизме. Речь об украинских гражданах. 223-м из них уже сообщено о подозрении.

Клименко добавил, что в настоящее время среди подозреваемых в коллаборационизме не зафиксированы граждане РФ.