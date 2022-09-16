В Украине заведено 19 уголовных производств на учителей-коллаборантов – Нацполиция

"Что касается учителей, то на сегодняшний день у нас 19 уголовных производств. Это директора школ, учителя, которые пытались по российским программам преподавать в школах, промывали мозги не только родителям, но и ученикам", – сообщил Клименко.
По словам Клименко, по состоянию на 16 сентября правоохранители объявили уже 4 подозрения. Он отметил, что речь идет о педагогах в целом во всей Украине.
В целом в стране открыто 1358 уголовных производства по подозрению в коллаборационизме. Речь об украинских гражданах. 223-м из них уже сообщено о подозрении.
Клименко добавил, что в настоящее время среди подозреваемых в коллаборационизме не зафиксированы граждане РФ.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
16 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков практически всю территорию Харьковской области.