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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Родственники опознали погибшего военного с сине-желтым браслетом из массового захоронения в Изюме

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Погибшим оказался оказался 36-летний Сергей Сова из 93-й бригады ВСУ
Погибшим оказался оказался 36-летний Сергей Сова из 93-й бригады ВСУ
Фото: fakty.ua

Стала известна личность украинского военного, которого нашли в массовом захоронении в Изюме Харьковской области с сине-желтым браслетом. Им оказался 36-летний Сергей Сова из 93-й бригады ВСУ. Издание "Факты" 19 сентября пообщалось с женой погибшего военного Оксаной.

Сергей и Оксана жили в Никополе Днепропетровской области и воспитывали двух детей – 14-летнего Марата и девятилетнюю Элину. Пара прожила в браке 15 лет.

Оксана рассказывает, что ее супруг 10 лет занимался боксом, имел звание кандидата в мастера спорта, был чемпионом Украины среди юниоров. Вместе они занимались семейным делом – дрессировкой собак, разведением профессиональных пород.

В 2014 году его мобилизовали в первую волну и он попал в 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр". Он защищал Пески, доставлял боеприпасы в донецкий аэропорт. Через год демобилизовался, но вскоре решил подписать контракт с той же 93-й бригадой и продолжил воевать в должности старшего стрелка. За образцовую службу он как старший солдат был удостоен многочисленных наград.

Накануне полномасштабного вторжения Сергея отправили на обучение в Десну, он должен был получить квалификацию боевого медика. Однако после 24 февраля его с побратимами отправили защищать рубежи Харьковской области. В апреле он находился на изюмском направлении.


Фото: fakty.ua
Фото: fakty.ua

"Мы всегда держали связь, и муж был со мной откровенным, делился всем пережитым. Сергей объяснял, что должен воевать и не может покинуть побратимов. Это было его призвание. Сколько бы его ни отговаривали, понимая, что его бригада всегда на передовой, он не хотел оставить службу. Мол, не привык отсиживаться, рвался в этот ад. Страха не было, хотя муж часто повторял, что только дурак не боится… Но нужно делать свою работу на сто процентов – защищать Украину и стоять до конца", – говорит Оксана.

Последний раз она общалась с супругом 19 апреля. Тогда он ей сказал, что за три-четыре дня до этого их накрывала авиация россиян, на них шли артиллерия и танки.

"Муж говорил, что есть приказ стоять до конца, так что будет это делать. Но насколько их хватит, неизвестно. После этого связь оборвалась…" – рассказывает женщина.

Через несколько дней она подала заявление в военкомат и часть, сдала образец ДНК. Из воинской части пришел ответ, что на позиции на поле боя Сергея не нашли. Его официально признали без вести пропавшим. Все эти пять месяцев Оксана с друзьями и побратимами мужа безуспешно разыскивала его. Найти супруга она смогла лишь после деоккупации Изюма.

"За несколько дней до того, как началась эксгумация, мне стало так тяжело на душе, сердце прямо вырывалось из груди… Я знала, что наши войска вошли в Изюм, и появилась такая тревога. Но я даже не думала, что могилу моего Сергея найдут в том лесу, потому что позиции были совсем в другом месте, в лесопосадке. Потом начали появляться фотографии с эксгумации, и ни секунды у меня не было сомнения, что это мой Сергей", – говорит женщина.

Узнать супруга она смогла по многочисленным татуировкам на теле, а также тем самым желто-синим браслетам.

"С этими браслетами Сергей не расставался с 2014 года. Еще когда он шел на войну, их ему в качестве оберегов подарили наши дети. Сыночек тогда пошел в первый класс, а дочери исполнился год. На шее у мужа были серебряные цепочки с изображением Архангела. Насколько я поняла, рашисты их сняли и забрали… Еще в карманах формы Сергея должны быть игрушки от "киндера", которые часто отдавала ему Элинка", – рассказывает Оксана.

Женщина сообщила, что после этого ее сын Марат на сайте Офиса президента оставил президенту Владимиру Зеленскому письмо, в котором попросил помочь как можно быстрее вернуть отца домой для достойного захоронения. 

Скриншот: fakty.ua
Скриншот: fakty.ua

Оксана считает, что ее супруга могли перед смертью пытать, но уверена, что тот ничего не рассказал оккупантами.

"Я знаю своего мужа и знаю наверняка, что он не рассказывал бы ничего из того, о чем спрашивали рашисты. Сергей точно плюнул бы им в морды и ничего бы никогда не сказал. Что бы они с ним ни делали. Даже если бы это стоило ему жизни. Он всегда говорил: ни одного метра украинской земли не отдаст – ведь за что тогда гибнут его побратимы? И слово свое сдержал", – говорит женщина.

Контекст:

Изюм находился в оккупации с начала апреля до середины сентября. В городе найдено массовое захоронение, которое насчитывает примерно 445 могил

Также в Изюме нашли захоронение украинских солдат. В могиле было 17 тел погибших воинов. Во время эксгумации у одного из погибших обнаружили сине-желтый браслет на руке. Впоследствии фото руки этого военного завирусилось в сети под хештегом "Изюмская резня" (#IzyumMassacre) – украинцы также фотографировали свои руки с сине-желтыми браслетами и подписывали посты словами: "Это мог быть каждый из нас. Просто потому, что мы – украинцы".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Изюм, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, погибшие
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