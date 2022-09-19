Зеленский: В Харьковской области держим позиции настолько прочно, что оккупанты ощутимо паникуют

Зеленский о ставке верховного главнокомандующего: Собираемся каждый раз, когда есть существенные новости с передовой Фото: president.gov.ua

Президент напомнил, что провел сегодня заседание ставки верховного главнокомандующего.

"Собираемся каждый раз, когда есть существенные новости с передовой. Харьковская область – стабилизируем ситуацию, держим позиции. Прочно. Настолько прочно, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали, вариантов у российских военных в Украине только два: бегство с нашей земли или плен. У коллаборантов варианты схожи – либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, пустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины", – сказал президент.

Он поблагодарил Нацполицию Украины за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории.

"И Службу безопасности Украины – за то, что работает теперь заметно результативно. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у кафиров не будет никакой опоры на украинской земле", – заявил президент.

Зеленский отметил, что на заседании ставки обсуждали также ситуацию на украинской границе. Докладывал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Президент заверил, что государство "обеспечит всю необходимую мощность для защиты границы".

"Хочу сегодня поблагодарить воинов 54-й отдельной механизированной бригады, которые проявляют устойчивость в обороне Донецкой области. 95-й десантно-штурмовой бригады – за чрезвычайно смелые действия по освобождению нашей территории. 59-я отдельная мотопехотная бригада – тоже молодцы! В тех условиях, где вы сражаетесь, ребята, неуклонное движение вперед – это настоящий героизм! 57-я отдельная мотопехотная бригада, спасибо вам за крепость, ребята! Спасибо за продвижение вперед!" – добавил президент.

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