Защита границы, поставки оружия, подготовка к зиме. Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

На заседании ставки обсуждали поставки оружия и зимнюю форму для военных Фото: depositphotos.com

На встрече присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, секретарь СНБО Алексей Данилов, врио главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств, а также министр инфраструктуры Александр Кубраков и глава Офиса президента Андрей Ермак.

В формате видеосвязи представили свои доклады о ситуации на передовой командующие войск оперативных направлений.

Участники заседания подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий, а также обсудили вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

"Под особым контролем ставки верховного главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности поставки необходимого вооружения и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. Они обсудили вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.