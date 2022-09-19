Защита границы, поставки оружия, подготовка к зиме. Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

На встрече присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, секретарь СНБО Алексей Данилов, врио главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств, а также министр инфраструктуры Александр Кубраков и глава Офиса президента Андрей Ермак.
В формате видеосвязи представили свои доклады о ситуации на передовой командующие войск оперативных направлений.
Участники заседания подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий, а также обсудили вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.
"Под особым контролем ставки верховного главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности поставки необходимого вооружения и боеприпасов", – говорится в сообщении.
Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. Они обсудили вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Предыдущий раз заседание ставки верховного главнокомандующего проводили 16 сентября, в конце предыдущей недели.