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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Защита границы, поставки оружия, подготовка к зиме. Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

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На заседании ставки обсуждали поставки оружия и зимнюю форму для военных
На заседании ставки обсуждали поставки оружия и зимнюю форму для военных
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщили в Офисе президента.

На встрече присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, секретарь СНБО Алексей Данилов, врио главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств, а также министр инфраструктуры Александр Кубраков и глава Офиса президента Андрей Ермак. 

В формате видеосвязи представили свои доклады о ситуации на передовой командующие войск оперативных направлений.

Участники заседания подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий, а также обсудили вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

"Под особым контролем ставки верховного главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности поставки необходимого вооружения и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. Они обсудили вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Предыдущий раз заседание ставки верховного главнокомандующего проводили 16 сентября, в конце предыдущей недели. 

Теги: зима, Владимир Зеленский, война России против Украины, военная форма, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Андрей Ермак, Александр Кубраков, Василий Малюк, Сергей Шаптала, деоккупация
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