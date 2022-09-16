Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, обсуждали дальнейшую деоккупацию Украины

Зеленский провел заседание ставки второй раз за неделю Фото: president.gov.ua

Большинство силовиков присутствовали на заседании лично, некоторые присоединились к мероприятию в формате видеосвязи.

"Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно остановились на материально-техническом обеспечении сил обороны и актуализировали перечень вооружения, необходимого для продолжения операции по освобождению украинских земель", – говорится в сообщении.

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Предыдущий раз заседание ставки верховного главнокомандующего проводили 13 сентября.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.