Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, обсуждали дальнейшую деоккупацию Украины

Большинство силовиков присутствовали на заседании лично, некоторые присоединились к мероприятию в формате видеосвязи.
"Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно остановились на материально-техническом обеспечении сил обороны и актуализировали перечень вооружения, необходимого для продолжения операции по освобождению украинских земель", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Предыдущий раз заседание ставки верховного главнокомандующего проводили 13 сентября.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, реальные цифры по освобожденной территории Харьковской области, населенных пунктов и населения в два раза больше, чем официальные.
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.