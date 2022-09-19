Зеленский создал 15 военных администраций в Херсонской области

Во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" установлено создать:
Кроме того, своим указом президент поручил Генеральному штабу ВСУ и Херсонской областной государственной администрации осуществить все мероприятия, связанные с созданием новых военных администраций.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
8 сентября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал, что временно оккупированную территорию Херсонской области и Херсон оставили более половины населения.