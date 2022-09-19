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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский создал 15 военных администраций в Херсонской области

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Указ о создании военных администраций вступает в силу со дня его опубликования
Указ о создании военных администраций вступает в силу со дня его опубликования
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №658/2022 создал 15 военных администраций в Херсонской области. Об этом 19 сентября сообщается на сайте главы государства.

Во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" установлено создать:

  • Аскания-Новую поселковую военную администрацию;
  • Борозенскую сельскую военную администрацию;
  • Великокопановскую сельскую военную администрацию;
  • Великолепетискую поселковую военную администрацию;
  • Верхнерогачицкую поселковую военную администрацию;
  • Горностаевскую поселковую военную администрацию;
  • Зеленоподскую сельскую военную администрацию;
  • Калиновскую поселковую военную администрацию;
  • Миловскую сельскую военную администрацию;
  • Мирненскую поселковую военную администрацию;
  • Новониколаевскую сельскую военную администрацию;
  • Новотроицкую поселковую военную администрацию;
  • Станиславскую сельскую военную администрацию;
  • Херсонскую городскую военную администрацию;
  • Юбилейную сельскую военную администрацию.

Кроме того, своим указом президент поручил Генеральному штабу ВСУ и Херсонской областной государственной администрации осуществить все мероприятия, связанные с созданием новых военных администраций.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

8 сентября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал, что временно оккупированную территорию Херсонской области и Херсон оставили более половины населения.

Теги: Украина, Херсон, указ, Владимир Зеленский, закон, ВСУ, военно-гражданская администрация
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