РосСМИ пишут, что оккупированный Херсон остался без света и воды

Российские СМИ пишут, что в Херсоне пропал свет в жилых домах, затем вновь появился Фото: depositphotos.com

Агентство пишет, что около 11.00 (по московскому времени) в Херсоне пропал свет в жилых домах, а затем он вновь появился. Вместе с этим прекратилась подача горячей воды.

Так называемый глава оккупационной администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал "РИА Новости", что перебои были и в Новой Каховке.