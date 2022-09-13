РосСМИ пишут, что оккупированный Херсон остался без света и воды

Агентство пишет, что около 11.00 (по московскому времени) в Херсоне пропал свет в жилых домах, а затем он вновь появился. Вместе с этим прекратилась подача горячей воды.
Так называемый глава оккупационной администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал "РИА Новости", что перебои были и в Новой Каховке.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.