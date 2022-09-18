ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Важны два пункта". Зеленский рассказал, о чем будет говорить в обращении к Генассамблее ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский выступит по видеосвязи
Зеленский выступит по видеосвязи
Фото: ЕРА

В обращении к Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский особое внимание обратит на поддержку в восстановлении Украины и создании трибунала для военных преступлений России. Об этом глава государства сообщил в интервью Reuters, видео разговора опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

"Важны два пункта, их [нужно] поднять на максимально высокий уровень, среди лидеров, и получить результат. Это все-таки [...] поддержать резолюцию о механизме возвращения денег, возмещения денег от оккупанта и этих активов. Этот механизм нам очень нужен, его еще нет. И второй [пункт] – это, конечно, резолюция относительно создания специального трибунала относительно тех преступлений, всех тех людей, которые эти преступления совершали. Я сосредоточился на этих двух шагах", – сказал он.

Президент Украины отметил, что "есть много вещей, на чем сосредоточиться".

Зеленский объяснил, что отдельно в США, где проходят заседания Генассамблеи ООН, следует "проговаривать вопрос относительно признания России государством – спонсором терроризма".

"Это также очень важный шаг", – подчеркнул он.

Контекст:

Согласно информации на сайте ООН, мероприятия на высоком уровне в Генассамблее запланированы в период с 13-го по 26 сентября.

По информации "Укринформа", выступление Зеленского ожидается во второй половине дня 21 сентября.

Президент Украины выступит по видеосвязи.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ООН, терроризм, Владимир Зеленский, резолюция, трибунал, Генеральная Ассамблея ООН, президент, заседание, обращение, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (200808)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (153620)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (139760)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (73758)
5
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (44115)
6
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (31835)
7
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку (24418)
8
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн (20141)
 
 
 
 