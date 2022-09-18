"Важны два пункта". Зеленский рассказал, о чем будет говорить в обращении к Генассамблее ООН

"Важны два пункта, их [нужно] поднять на максимально высокий уровень, среди лидеров, и получить результат. Это все-таки [...] поддержать резолюцию о механизме возвращения денег, возмещения денег от оккупанта и этих активов. Этот механизм нам очень нужен, его еще нет. И второй [пункт] – это, конечно, резолюция относительно создания специального трибунала относительно тех преступлений, всех тех людей, которые эти преступления совершали. Я сосредоточился на этих двух шагах", – сказал он.

Президент Украины отметил, что "есть много вещей, на чем сосредоточиться".

Зеленский объяснил, что отдельно в США, где проходят заседания Генассамблеи ООН, следует "проговаривать вопрос относительно признания России государством – спонсором терроризма".

"Это также очень важный шаг", – подчеркнул он.