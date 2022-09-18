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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

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Зеленский: Нет выхода, нужно деоккупировать территорию
Зеленский: Нет выхода, нужно деоккупировать территорию
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в состоянии вернуть оккупированный Россией Крым. Об этом он сказал в интервью Reuters, видео разговора опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

"Нет другого шанса. Просто нет шанса. Нет выхода, нужно деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться, и, безусловно, люди в Украине, конечно, больше поддержали [бы] дипломатический путь решения этого вопроса", – объяснил Зеленский.

Он отметил, что не может сказать, "что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет".

"Жить Украина сможет спокойно, когда вернет всю свою землю. [...] [Иначе] это будет неоконченная война", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Зеленский неоднократно говорил, что полуостров будет деоккупирован. В частности, 14 сентября он сказал, что Украина вернется в Крым.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на южном направлении.

13 сентября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что успешные действия украинских военных вынудили так называемую власть Крыма срочно переселять свои семьи на территорию России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, война, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, президент
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