Зеленский: Может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

"Нет другого шанса. Просто нет шанса. Нет выхода, нужно деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться, и, безусловно, люди в Украине, конечно, больше поддержали [бы] дипломатический путь решения этого вопроса", – объяснил Зеленский.

Он отметил, что не может сказать, "что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет".

"Жить Украина сможет спокойно, когда вернет всю свою землю. [...] [Иначе] это будет неоконченная война", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Зеленский неоднократно говорил, что полуостров будет деоккупирован. В частности, 14 сентября он сказал, что Украина вернется в Крым.