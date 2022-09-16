Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить на своем заседании дистанционно, Кислица сказал: РФ снова выстрелила себе в ногу

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter опубликовал результаты голосования: резолюцию поддержали 101 государство – член ООН, воздержались 19 стран, против голосовали семь членов ООН: Россия, Беларусь, Куба, Эритрея, Никарагуа, Сирия, Северная Корея.
"Вот это компания! Враждебная поправка Беларуси потерпела решительное поражение. Россия в очередной раз выстрелила себе в ногу. На этот раз – на белорусском. Нога России уже превратилась в решето", – отметил Кислица.
They voted against giving @ZelenskyyUa chance to address to #77UNGA russia, Belarus, Cuba, Eritrea, Nicaragua, Syria, N.Korea. What a company! BY hostile amendment’s strongly defeated. russia once again shot in the foot. This time in Belorussian. russian foot is already a sieve https://t.co/aba1tMiPIk pic.twitter.com/tTEyGs1lls— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 16, 2022
Как пишет ТАСС, Беларусь предлагала разрешить выступать дистанционно перед участниками Генассамблеи не только Зеленскому, а всем "желающим главам делегаций" (правку поддержали 23 страны). РФ считает "нарушением правил" разрешение Зеленскому обращаться к Генассамблее по видеосвязи, заявлял 14 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.
По информации "Укринформа", выступление Зеленского ожидается во второй половине дня 21 сентября.
Согласно информации на сайте ООН, мероприятия на высоком уровне в Генассамблее запланированы в период с 13-го по 26 сентября.