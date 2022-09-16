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Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить на своем заседании дистанционно, Кислица сказал: РФ снова выстрелила себе в ногу

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Генассамблея разрешила Зеленскому выступить по видеосвязи
Генассамблея разрешила Зеленскому выступить по видеосвязи
Фото: ЕРА

Генеральная Ассамблея ООН на заседании 16 сентября приняла резолюцию, которая разрешает Зеленскому выступить на заседании ассамблеи по видеосвязи в течение недели высокого уровня. Об этом в Twitter сообщила корреспондент CBS Памела Фальк.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter опубликовал результаты голосования: резолюцию поддержали 101 государство – член ООН, воздержались 19 стран, против голосовали семь членов ООН: Россия, Беларусь, Куба, Эритрея, Никарагуа, Сирия, Северная Корея. 

"Вот это компания! Враждебная поправка Беларуси потерпела решительное поражение. Россия в очередной раз выстрелила себе в ногу. На этот раз – на белорусском. Нога России уже превратилась в решето", – отметил Кислица. 

Как пишет ТАСС, Беларусь предлагала разрешить выступать дистанционно перед участниками Генассамблеи не только Зеленскому, а всем "желающим главам делегаций" (правку поддержали 23 страны). РФ считает "нарушением правил" разрешение Зеленскому обращаться к Генассамблее по видеосвязи, заявлял 14 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС

По информации "Укринформа", выступление Зеленского ожидается во второй половине дня 21 сентября.

Контекст:

Согласно информации на сайте ООН, мероприятия на высоком уровне в Генассамблее запланированы в период с 13-го по 26 сентября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Сергей Кислица, Владимир Зеленский, резолюция, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя, обращение
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