Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить на своем заседании дистанционно, Кислица сказал: РФ снова выстрелила себе в ногу

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter опубликовал результаты голосования: резолюцию поддержали 101 государство – член ООН, воздержались 19 стран, против голосовали семь членов ООН: Россия, Беларусь, Куба, Эритрея, Никарагуа, Сирия, Северная Корея.

"Вот это компания! Враждебная поправка Беларуси потерпела решительное поражение. Россия в очередной раз выстрелила себе в ногу. На этот раз – на белорусском. Нога России уже превратилась в решето", – отметил Кислица.

They voted against giving @ZelenskyyUa chance to address to #77UNGA russia, Belarus, Cuba, Eritrea, Nicaragua, Syria, N.Korea. What a company! BY hostile amendment’s strongly defeated. russia once again shot in the foot. This time in Belorussian. russian foot is already a sieve https://t.co/aba1tMiPIk pic.twitter.com/tTEyGs1lls — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 16, 2022

Как пишет ТАСС, Беларусь предлагала разрешить выступать дистанционно перед участниками Генассамблеи не только Зеленскому, а всем "желающим главам делегаций" (правку поддержали 23 страны). РФ считает "нарушением правил" разрешение Зеленскому обращаться к Генассамблее по видеосвязи, заявлял 14 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

По информации "Укринформа", выступление Зеленского ожидается во второй половине дня 21 сентября.