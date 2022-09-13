США дали визу Лаврову для участия в сессии Генассамблеи ООН – Reuters

Согласно письму посла России в ООН Василия Небензи от 2 сентября на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Москва запросила у Вашингтона 56 виз – для Сергея Лаврова и членов его делегации. Однако источник сообщил Reuters, что США одобрили всего 24 визы.

Небензя заявлял в письме, что экипаж самолета Лаврова также не получил визы. Reuters отметило, что непонятно, получил ли экипаж визу, ожидалось, что Лавров полетит в Нью-Йорк коммерческим рейсом.