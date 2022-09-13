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США дали визу Лаврову для участия в сессии Генассамблеи ООН – Reuters

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США предоставили Сергею Лаврову визу для поездки в Нью-Йорк
США предоставили Сергею Лаврову визу для поездки в Нью-Йорк
Фото: EPA

Соединенные Штаты предоставили министру иностранных дел России Сергею Лаврову визу для поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 13 сентября сообщило агентство Reuters, ссылаясь на российский дипломатический источник.

Согласно письму посла России в ООН Василия Небензи от 2 сентября на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Москва запросила у Вашингтона 56 виз – для Сергея Лаврова и членов его делегации. Однако источник сообщил Reuters, что США одобрили всего 24 визы.

Небензя заявлял в письме, что экипаж самолета Лаврова также не получил визы. Reuters отметило, что непонятно, получил ли экипаж визу, ожидалось, что Лавров полетит в Нью-Йорк коммерческим рейсом.

Контекст:

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 13 сентября в Нью-Йорке, она будет проходить в онлайн- и офлайн-формате. Заседание высокого уровня начнется 20 сентября. 

Посол РФ в США Анатолий Антонов 17 августа заявлял, что Лаврову, который хочет посетить сессию Генассамблеи, не выдали американскую визу, а РФ "потребовала" от Белого дома сделать это "незамедлительно".

2 сентября агентство Reuters написало, ссылаясь на текст письма Василия Небензи к Антониу Гутерришу, что Россия запросила у США визы для Сергея Лаврова и членов его делегации, однако пока так и не получила ответа. Небензя в письме заявил, что отсутствие ответа на запрос о визах "вызывает тревогу".

Теги: Россия, США, ООН, Сергей Лавров, Москва, Нью-Йорк, Вашингтон, визы, Антониу Гутерриш
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