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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С Украиной возвращается цивилизация". Зеленский показал фото разрушенного оккупантами Купянска

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Зеленский показал последствия оккупации Купянска
Зеленский показал последствия оккупации Купянска
Фото: Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии освобожденного из-под оккупации Купянска Харьковской области и пообещал, что город будет восстановлен. Об этом он написал в Telegram 19 сентября.

На фотографиях видно, что город сильно пострадал от рук российских захватчиков.

"Трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет. Потому что это то, что отличает нас от оккупантов. С Украиной возвращаются порядок и цивилизация", – написал Зеленский.

Контекст:

Российская армия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Из северных областей Украины оккупантов изгнали в начале апреля.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В частности, украинские подразделения зашли в Купянск.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

После освобождения Харьковской области обнаружилось, что в Купянске оккупанты обустроили незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.

Также на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыточных: шесть – в Изюме, две – в Балаклее, одну – в Купянске и одну – в Волчанске.

Теги: Харьковская область, Владимир Зеленский, Купянск, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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