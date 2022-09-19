"С Украиной возвращается цивилизация". Зеленский показал фото разрушенного оккупантами Купянска

На фотографиях видно, что город сильно пострадал от рук российских захватчиков.

"Трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет. Потому что это то, что отличает нас от оккупантов. С Украиной возвращаются порядок и цивилизация", – написал Зеленский.

Контекст:

Российская армия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Из северных областей Украины оккупантов изгнали в начале апреля.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В частности, украинские подразделения зашли в Купянск.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

После освобождения Харьковской области обнаружилось, что в Купянске оккупанты обустроили незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.

Также на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыточных: шесть – в Изюме, две – в Балаклее, одну – в Купянске и одну – в Волчанске.