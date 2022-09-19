В Купянске коммунальщик помогал оккупантам заметать следы преступлений, он задержан – СБУ

"По данным следствия, 58-летний житель Купянска добровольно пошел на сотрудничество с российско-оккупационными войсками. Еще в начале июля мужчина принял предложение врага и возглавил коммунальное предприятие "Благоустройство города" при оккупационной администрации государства-агрессора", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что "основной задачей злоумышленника на новой должности было восстановление благоустройства города, который оккупанты уничтожали месяцами".
"По указанию рашистов коммунальное предприятие должно было заниматься восстановлением домов, дорог и другой разрушенной оккупантами инфраструктуры, чтобы скрыть следы совершенных ими преступлений", – объяснили в спецслужбе.
Там рассказали, что пособника оккупантов разоблачили и задержали в ходе оперативной отработки деоккупированных территорий региона, ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Из северных областей Украины оккупантов изгнали в начале апреля.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В частности, украинские подразделения зашли в Купянск.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава ОВА Олег Синегубов.