В Купянске коммунальщик помогал оккупантам заметать следы преступлений, он задержан – СБУ

Коммунальщика задержали в ходе отработки деоккупированных территорий Фото: Управління СБ України в Харківській області / Fаcebook

"По данным следствия, 58-летний житель Купянска добровольно пошел на сотрудничество с российско-оккупационными войсками. Еще в начале июля мужчина принял предложение врага и возглавил коммунальное предприятие "Благоустройство города" при оккупационной администрации государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что "основной задачей злоумышленника на новой должности было восстановление благоустройства города, который оккупанты уничтожали месяцами".

"По указанию рашистов коммунальное предприятие должно было заниматься восстановлением домов, дорог и другой разрушенной оккупантами инфраструктуры, чтобы скрыть следы совершенных ими преступлений", – объяснили в спецслужбе.

Там рассказали, что пособника оккупантов разоблачили и задержали в ходе оперативной отработки деоккупированных территорий региона, ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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