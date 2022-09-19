СБУ задержала в Донецкой области российских диверсантов из группировки боевика Моторолы

"Злоумышленники задержаны в Покровске Донецкой области, куда они скрыто прибыли для проведения разведывательно-подрывной деятельности против сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанными оказались два местных жителя, которые в 2014 году присоединились к террористическим группировкам "Восток" и "Славянская бригада". Под руководством боевика с позывным Моторола они активно участвовали в боевых действиях против украинских войск в районе Краматорска. Также, находясь в составе минометных расчетов, фигуранты прикрывали отступление из Славянска подразделений российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

"До начала полномасштабного вторжения агрессоры "перекинули" обоих злоумышленников на подконтрольную украинским властям территорию региона. Там они находились в режиме ожидания дальнейших задач от своих российских кураторов и пытались скрываться среди местных жителей. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: установили местонахождение и задержали приспешников страны-агрессора", – заявили в спецслужбе.

У задержанных изъяли удостоверения участников незаконных вооруженных формирований, арсенал автоматического оружия и боеприпасов, замаскированных в специально оборудованных тайниках, а также средства связи, которые они использовали для коммуникации с представителями оккупационных группировок.

Боевикам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальная санкция статьи – 15 лет лишения свободы.