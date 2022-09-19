В Черниговской области СБУ задержала украинку, работавшую на оккупантов

Следователи установили, что связь с российскими оккупантами 32-летняя женщина наладила после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
После освобождения территории украинка продолжила сотрудничество с врагом: собирала данные о расположении сил обороны, месте хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов, движении военных колонн.
Собранные сведения она за деньги передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров.
Во время проведения обысков у задержанной правоохранители изъяли телефон с доказательствами переписки с представителем спецслужб РФ. Сейчас пособница оккупантов находится под стражей, сообщает СБУ.
Оккупанты атаковали Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население, говорил мэр Владислав Атрошенко.
Минобороны Украины 2 апреля сообщило об освобождении всей территории Киевской области.