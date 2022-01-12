СБУ сообщила о разоблачении мошенников, подделавших документ с подписью главы кибердепартамента Службы

"CБУ разоблачила злоумышленников, подделавших и пытавшихся использовать "документ за подписью начальника кибердепартамента СБУ", чтобы "разморозить" ранее заблокированные фиктивные предприятия. Таким образом они хотели возобновить работу конвертационного центра, который ежемесячно наносил государственному бюджету ущерб в 20 млн грн", – говорится в сообщении.

По данным следствия, конвертационный центр предоставлял "услуги" по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления несуществующих хозяйственных операций. Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность.

Одному из фигурантов сообщили о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

"Позже организаторы сделки пытались "разблокировать" деятельность конвертационного центра. Для этого подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий. Сотрудники украинской спецслужбы разоблачили попытки противоправной деятельности и установили лиц, причастных к ней. По данным следствия, незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок дельцы вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных", – говорится в сообщении.