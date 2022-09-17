Замначальника управления СБУ в Киевской области отстранили после его вмешательства в дела ПЦУ – СМИ

В документе по поводу религиозных переходов упоминается угроза жизни и здоровью Фото: pixabay.com

Издание утверждает, что таким образом в СБУ отреагировали на озвученную ими информацию о якобы вмешательстве Палагнюка в процесс перехода религиозных общин из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ).

15 сентября LB.ua опубликовало датированное 12 сентября письмо с подписью Палагнюка в Дарницкую райадминистрацию Киева.

В документе сказано, что процесс перехода сопровождается обвинениями в незаконности действий и даже их "криминализацией" и "радикализацией".

Также в письме идет речь об игнорировании некоторыми представителями районных властей президентского указа о введении военного положения "в части, которая касается запрещения проведения массовых мероприятий, что, в свою очередь, опосредованно ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины".

Кроме того, в документе упоминаются спецслужбы России, которые, по мнению автора письма, могут воспользоваться происходящим в религиозной сфере Украины.

В СБУ изданию заявили, что эти письма направлены по собственной инициативе Палагнюка и "никоим образом не являются позицией службы".