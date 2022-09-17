Замначальника управления СБУ в Киевской области отстранили после его вмешательства в дела ПЦУ – СМИ

Издание утверждает, что таким образом в СБУ отреагировали на озвученную ими информацию о якобы вмешательстве Палагнюка в процесс перехода религиозных общин из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ).
15 сентября LB.ua опубликовало датированное 12 сентября письмо с подписью Палагнюка в Дарницкую райадминистрацию Киева.
В документе сказано, что процесс перехода сопровождается обвинениями в незаконности действий и даже их "криминализацией" и "радикализацией".
Также в письме идет речь об игнорировании некоторыми представителями районных властей президентского указа о введении военного положения "в части, которая касается запрещения проведения массовых мероприятий, что, в свою очередь, опосредованно ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины".
Кроме того, в документе упоминаются спецслужбы России, которые, по мнению автора письма, могут воспользоваться происходящим в религиозной сфере Украины.
В СБУ изданию заявили, что эти письма направлены по собственной инициативе Палагнюка и "никоим образом не являются позицией службы".
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года к ПЦУ присоединилось более 400 общин УПЦ МП, информировала 24 мая пресс-служба ПЦУ.