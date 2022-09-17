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ОБЩЕСТВО

Замначальника управления СБУ в Киевской области отстранили после его вмешательства в дела ПЦУ – СМИ

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В документе по поводу религиозных переходов упоминается угроза жизни и здоровью
В документе по поводу религиозных переходов упоминается угроза жизни и здоровью
Фото: pixabay.com

Врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил от занимаемой должности заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка. Об этом спецслужба сообщила LB.ua 16 сентября.

Издание утверждает, что таким образом в СБУ отреагировали на озвученную ими информацию о якобы вмешательстве Палагнюка в процесс перехода религиозных общин из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ).

15 сентября LB.ua опубликовало датированное 12 сентября письмо с подписью Палагнюка в Дарницкую райадминистрацию Киева.

В документе сказано, что процесс перехода сопровождается обвинениями в незаконности действий и даже их "криминализацией" и "радикализацией".

Также в письме идет речь об игнорировании некоторыми представителями районных властей президентского указа о введении военного положения "в части, которая касается запрещения проведения массовых мероприятий, что, в свою очередь, опосредованно ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины".

Кроме того, в документе упоминаются спецслужбы России, которые, по мнению автора письма, могут воспользоваться происходящим в религиозной сфере Украины.

В СБУ изданию заявили, что эти письма направлены по собственной инициативе Палагнюка и "никоим образом не являются позицией службы".

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года к ПЦУ присоединилось более 400 общин УПЦ МП, информировала 24 мая пресс-служба ПЦУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, религия, УПЦ МП, церковь, военное положение, вторжение, спецслужбы, автокефалия, ПЦУ, криминал, Василий Малюк, письмо
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