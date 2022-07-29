Под Винницей во время похорон украинского бойца священник УПЦ МП побил крестом настоятеля ПЦУ

Священник УПЦ МП набросился на коллегу из ПЦУ во время похорон погибшего украинского защитника Скриншот: Сергій Тімков / Facebook

"Московский поп во время речи настоятеля УПЦ отца Михаила проявил агрессию, нанес легкие телесные повреждения, сорвал крест с настоятеля и пытался использовать свой крест как орудие для побоев. По моему мнению, это переходит все возможные и невозможные пределы наглости, – написал Тимков.

Местный информационный портал Vinbazar.com уточняет, что на траурном митинге присутствовали представители разных конфессий. Инцидент произошел во время выступления настоятеля Томашпольской религиозной общины УПЦ протоиерея Михаила Василюка.

Момент потасовки попал на видео, из которого ясно, что настоятель храмов УПЦ МП в селах Яланец и Нетребовка отец Анатолий Дудко нанес несколько ударов выступающему крестом, после чего конфликт погасили военные. Во время перепалки священник УПЦ сорвал нагрудный крест "оппонента" из ПЦУ. Когда страсти улеглись, панихида была продолжена.

Вероятно, предполагает издание, представителя УПЦ возмутили слова священника ПЦУ о том, что Путин развязал войну в Украине, в частности, под предлогом защиты верующих Московского патриархата. Протоиерей из УПЦ также призвал людей отказаться от конфессии, имеющей связь с РФ.

Как рассказали редакции издания в отделе коммуникации полиции Винницкой области, священник ПЦУ обратился в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УКУ (Умышленное легкое телесное повреждение). Потерпевшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, сейчас ожидают ее вывод.

Погибший 42-летний боец Александр Зинов, во время похорон которого случился инцидент, служил радиотелефонистом самоходно-артиллерийской батареи и погиб под Николаевом. Защитника Украины воспитала бабушка – мать умерла, когда парню было четыре года.

После службы в армии Зинов был кочегаром в сельской школе, в последнее время работал на заводе, в начале марта 2022-го женился. Похороны прошли на местном кладбище, сообщили в Томашпольской поселковой территориальной общине.