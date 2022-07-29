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Под Винницей во время похорон украинского бойца священник УПЦ МП побил крестом настоятеля ПЦУ

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Священник УПЦ МП набросился на коллегу из ПЦУ во время похорон погибшего украинского защитника
Священник УПЦ МП набросился на коллегу из ПЦУ во время похорон погибшего украинского защитника
Скриншот: Сергій Тімков / Facebook

На траурной церемонии 22 июля в селе Яланец Томашпольской громады Винницкой области представитель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата спровоцировал стычку с коллегой из Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил в Facebook местный активист Сергей Тимков.

"Московский поп во время речи настоятеля УПЦ отца Михаила проявил агрессию, нанес легкие телесные повреждения, сорвал крест с настоятеля и пытался использовать свой крест как орудие для побоев. По моему мнению, это переходит все возможные и невозможные пределы наглости, – написал Тимков.

Местный информационный портал Vinbazar.com уточняет, что на траурном митинге присутствовали представители разных конфессий. Инцидент произошел во время выступления настоятеля Томашпольской религиозной общины УПЦ протоиерея Михаила Василюка.

Момент потасовки попал на видео, из которого ясно, что настоятель храмов УПЦ МП в селах Яланец и Нетребовка отец Анатолий Дудко нанес несколько ударов выступающему крестом, после чего конфликт погасили военные. Во время перепалки священник УПЦ сорвал нагрудный крест "оппонента" из ПЦУ. Когда страсти улеглись, панихида была продолжена.

Вероятно, предполагает издание, представителя УПЦ возмутили слова священника ПЦУ о том, что Путин развязал войну в Украине, в частности, под предлогом защиты верующих Московского патриархата. Протоиерей из УПЦ также призвал людей отказаться от конфессии, имеющей связь с РФ.

https://www.facebook.com/100007280203351/videos/733146441295187/

Как рассказали редакции издания в отделе коммуникации полиции Винницкой области, священник ПЦУ обратился в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УКУ (Умышленное легкое телесное повреждение). Потерпевшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, сейчас ожидают ее вывод.

Погибший 42-летний боец Александр Зинов, во время похорон которого случился инцидент, служил радиотелефонистом самоходно-артиллерийской батареи и погиб под Николаевом. Защитника Украины воспитала бабушка – мать умерла, когда парню было четыре года.

После службы в армии Зинов был кочегаром в сельской школе, в последнее время работал на заводе, в начале марта 2022-го женился. Похороны прошли на местном кладбище, сообщили в Томашпольской поселковой территориальной общине.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

В то же время патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

7 июля духовенство ПЦУ и УПЦ согласовало Декларацию взаимопонимания в Софии Киевской, призвав к единству православия

Теги: Россия, Украина, драка, религия, Винница, Винницкая область, УПЦ МП, военные, церковь, Вооруженные силы Украины, похороны, православие, жертвы, кладбище, активист, курьез, война России против Украины, происшествия, погибшие, священник, ПЦУ
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