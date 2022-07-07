Духовенство ПЦУ и УПЦ согласовали Декларацию взаимопонимания в Софии Киевской, призвав к единству православия

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Подписана и опубликована Декларация взаимопонимания УПЦ и ПЦУ по результатам встречи священников, – написал Ткаченко. – Очень важный текст, доказывающий понимание того, что только в единстве мы сильны".
Текст документа опубликован на сайте веб-платформы ETHOS, объединяющей исследовательские и просветительские проекты.
Так, в декларации духовенство отметило, что "в межконфессиональных отношениях в современности видит единство взглядов":
Представители духовенства ПЦУ и УПЦ признали также возможные вызовы, как-то различные подходы к практике изменения юрисдикции церковными общинами, к возможности совместного служения, признанию канонического статуса, таинств, но в то же время отметили, что ни один из них "не является преградой, которую невозможно преодолеть путем переговоров".
"Исходя из этого мы заявляем о целесообразности и необходимости конструктивного диалога между двумя ветвями украинского Православия. Выражаем надежду, что такой диалог, начавшись по инициативе священнослужителей УПЦ и ПЦУ, станет началом процесса единения, к которому будут приобщаться церковные общины, духовенство и все, кому не безразлично будущее духовности народа Украины", – говорится в тексте документа.
21 священник от УПЦ и ПЦУ призвали иерархов начать официальный диалог между Украинской православной церковью и Православной церковью Украины ко Дню крещения Киевской Руси – Украины 28 июля, который был определен как День украинской государственности.
"Это станет лучшим подарком к этому празднику как верным нашим церквам, так и всему украинскому обществу", – подчеркивается в декларации.
Документ открыт к подписанию и обсуждению духовенством и верными УПЦ и ПЦУ.
Об исторической встрече духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата в Софии Киевской Ткаченко сообщил 6 июля. Он написал в Facebook, что верит, что эта встреча станет "началом нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины".
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
В то же время патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.
12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".