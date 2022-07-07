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Духовенство ПЦУ и УПЦ согласовали Декларацию взаимопонимания в Софии Киевской, призвав к единству православия

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21 священник от УПЦ и ПЦУ призвали иерархов начать официальный диалог ко Дню крещения Киевской Руси Украины
21 священник от УПЦ и ПЦУ призвали иерархов начать официальный диалог ко Дню крещения Киевской Руси – Украины
Фото: ethos.org.ua

Представители духовенства Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата 6 июля согласовали Декларацию взаимопонимания и призвали к единству украинского православия.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Подписана и опубликована Декларация взаимопонимания УПЦ и ПЦУ по результатам встречи священников, – написал Ткаченко. – Очень важный текст, доказывающий понимание того, что только в единстве мы сильны".

Текст документа опубликован на сайте веб-платформы ETHOS, объединяющей исследовательские и просветительские проекты.

Так, в декларации духовенство отметило, что "в межконфессиональных отношениях в современности видит единство взглядов":

  • в осуждении войны, которую развязала путинская Россия против суверенного народа Украины;
  • в осуждении деструктивной позиции Московской патриархии, которая, пренебрегши заповедями Божьими, превратилась в "прислугу" путинского режима и благословляет русских агрессоров на кровопролитие;
  • в понимании необходимости единения для защиты Украины;
  • в понимании необходимости единства украинского православия, стоящего перед внешними и внутренними вызовами настоящего;
  • в понимании необходимости отказа от агрессии, стереотипов, предвзятости и языка ультиматумов и вражды в общении друг с другом и в публичном пространстве;
  • в понимании необходимости отказа от неканонической практики перекрещивания;
  • в необходимости просветительской работы на местах с целью преодоления и недопущения в будущем межцерковных и межконфессиональных конфликтов;
  • в необходимости отхода от узкокорпоративных интересов в межправославном диалоге;
  • в понимании существования разных моделей сосуществования православных юрисдикций и т.д.

Представители духовенства ПЦУ и УПЦ признали также возможные вызовы, как-то различные подходы к практике изменения юрисдикции церковными общинами, к возможности совместного служения, признанию канонического статуса, таинств, но в то же время отметили, что ни один из них "не является преградой, которую невозможно преодолеть путем переговоров".   

"Исходя из этого мы заявляем о целесообразности и необходимости конструктивного диалога между двумя ветвями украинского Православия. Выражаем надежду, что такой диалог, начавшись по инициативе священнослужителей УПЦ и ПЦУ, станет началом процесса единения, к которому будут приобщаться церковные общины, духовенство и все, кому не безразлично будущее духовности народа Украины", – говорится в тексте документа.

21 священник от УПЦ и ПЦУ призвали иерархов начать официальный диалог между Украинской православной церковью и Православной церковью Украины ко Дню крещения Киевской Руси – Украины 28 июля, который был определен как День украинской государственности.

"Это станет лучшим подарком к этому празднику как верным нашим церквам, так и всему украинскому обществу", – подчеркивается в декларации.

Документ открыт к подписанию и обсуждению духовенством и верными УПЦ и ПЦУ.

Об исторической встрече духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата в Софии Киевской Ткаченко сообщил 6 июля. Он написал в Facebook, что верит, что эта встреча станет "началом нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины".

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

В то же время патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Теги: Россия, Украина, РПЦ, религия, УПЦ МП, церковь, переговоры, агрессия, декларация, Александр Ткаченко, православие, Минкульт, война России против Украины, священник, встреча, ПЦУ, обращение
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