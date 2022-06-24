Епифаний в письме к Шмыгалю попросил предоставить ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры

Епифаний заявил, что по решению священного синода 23 мая в составе ПЦУ был основан мужской монастырь – Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра Православной Церкви Украины. Священноархимандритом (руководителем) Лавры назначен предстоятель ПЦУ.

"Известно, что начало Печерского монастыря восходит к середине XI века (на 100 лет раньше первого летописного упоминания о населенном пункте Москва) и тесно переплетено с традицией монашеской жизни на Святой Горе Афон (Греция). На протяжении веков Печерский монастырь, со временем получивший почетное звание Лавры, то есть особенно важной и образцовой монашеской обители, развивался как неотъемлемая составляющая Киевской митрополии, принадлежащей Вселенскому патриархату. Антиканоническая аннексия Киевской митрополии Московским патриархатом в 1685-1686 годах отразилась и на Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре – она также неканонически была подчинена российским церковным властям", – написал он.

По словам Епифания, одним из последствий этого стала принудительная русификация церковных традиций, уничтожение документов о правдивой истории монастыря и Украинской церкви, цензура книгопечатания по московско-петербургским образцам.

"Руководство монастыря Московского патриархата в течение трех десятилетий последовательно поддерживало и продолжает поддерживать и пропагандировать идеологию "русского мира", ныне ставшую "оправданием" открытой агрессии РФ против Украины. [Настоятель монастыря] Павел (Лебедь) лично награжден [президентом РФ Владимиром] Путиным орденом РФ "Дружба народов", – написал он.

Епифаний заявил, что в течение многих лет православные верующие и украинское общество задают вопрос, почему одна из ведущих духовных и исторических святынь украинского народа монопольно используется Московским патриархатом, и этот вопрос является особенно актуальным во время российской агрессии против Украины.

"Нам известно, что даже среди монахов монастыря Московского патриархата есть те, кто выступает против дальнейшего пребывания Лавры в связи с РПЦ, желают развивать не "русский мир", а восстанавливать давние украинские традиции лаврской жизни в семье ПЦУ. За эти годы, особенно с 2014 года, с начала войны России против Украины, Лавру оставили многие прихожане, которые хотели бы иметь с ней духовную связь, но не могли в дальнейшем терпеть распространение в ней российской неоимперской идеологии", – заявил предстоятель.

Он призвал Шмыгаля и правительство Украины "безотлагательно решить вопрос" о предоставлении одного из храмов на территории Верхней Лавры, который фактически не используются для постоянных богослужений (Благовещенского храма в бывших Митрополичьих палатах, храма Всех Святых над Экономическими воротами или другого в пределах Верхней Лавры) – для совершения регулярных богослужений Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ. По словам Епифания, монополия монастыря Московского Патриархата на богослужение в Лавре "не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом".

Также Епифаний призвал "найти возможность" предоставления помещений на территории Верхней Лавры для монастырской жизни и деятельности.

"Для решения этих вопросов прошу дать поручение компетентным государственным институтам безотлагательно с привлечением уполномоченных от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ лиц провести изучение состояния дел для представления согласованных рекомендаций", – говорится в письме.