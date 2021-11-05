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Священнослужители Киево-Печерской лавры мешали журналистам освещать тему пожара и отобрали телефон. Видео

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4 ноября на территории Киево-Печерской лавры случился пожар
4 ноября на территории Киево-Печерской лавры случился пожар
Скриншот: Головне управління ДСНС України у м. Києві / YouTube

В Киево-Печерской лавре 4 ноября во время тушения пожара возник конфликт между съемочной группой телеканала "Магнолия-ТВ" и одним из подчиненных настоятеля монастыря. Об этом говорится на сайте телеканала.

"Во время съемки сюжета о пожаре в Киево-Печерской лавре наместник монастыря Павел препятствовал журналистам "Магнолии-ТВ". Он приказал ударить репортера по голове, а один из священников (он назвался отцом Арсением. – "ГОРДОН") напал на журналиста и забрал у него телефон", – сообщили журналисты.

В дальнейшем отец Арсений требовал у журналиста удалить все записи, сделанные репортером.

ВИДЕО
Видео: Магнолія-ТВ / YouTube

После инцидента журналисты обратились в полицию. Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Предварительно стражи порядка установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон", – говорится в сообщении полиции Киева.

Контекст:

4 ноября на территории Киево-Печерской лавры начался пожар, загорелась мастерская на втором этаже здания по улице Лаврской. Вскоре пожар был локализован на площади 100 м², а чуть позже его полностью погасили. В результате пожара пострадали три человека.

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ МП Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. В 2013 году 79 сооружений Киево-Печерской лавры передали в бесплатное пользование мужскому монастырю УПЦ МП по распоряжению Кабинета Министров.

Теги: Киев, пожар, полиция, Киево-Печерская лавра, журналисты
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