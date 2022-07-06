"Лед тронулся!" В Софии Киевской состоялась встреча духовенства ПЦУ и УПЦ МП

"Лед тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади. В день памяти блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви. Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – наши общие цели ", – написал министр.
По словам Ткаченко, он верит, что эта встреча станет "началом нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины".
Он также добавил, что его ведомство будет этому всячески способствовать.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
В то же время патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.
12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".