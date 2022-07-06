"Лед тронулся!" В Софии Киевской состоялась встреча духовенства ПЦУ и УПЦ МП

"Лед тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади. В день памяти блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви. Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – наши общие цели ", – написал министр.

По словам Ткаченко, он верит, что эта встреча станет "началом нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины".

Он также добавил, что его ведомство будет этому всячески способствовать.

Скриншот: Олександр Ткаченко / Facebook