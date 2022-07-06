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"Лед тронулся!" В Софии Киевской состоялась встреча духовенства ПЦУ и УПЦ МП

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Ткаченко назвал прошедшую встречу исторической
Ткаченко назвал прошедшую встречу исторической
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

В Софии Киевской 6 июля состоялась встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Лед тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади. В день памяти блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви. Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – наши общие цели ", – написал министр.

По словам Ткаченко, он верит, что эта встреча станет "началом нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины".

Он также добавил, что его ведомство будет этому всячески способствовать.

Скриншот: Олександр Ткаченко / Facebook
Скриншот: Олександр Ткаченко / Facebook

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

В то же время патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Теги: Россия, Украина, РПЦ, УПЦ МП, церковь, Александр Ткаченко, война России против Украины, ПЦУ
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