Во Львове запретили деятельность УПЦ МП

"Мною было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала" на территории Львовской городской территориальной общины и я благодарю коллег-депутатов, которые поддержали эту инициативу", – отметил он.
По словам депутата, деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер.
Также он добавил, что решение о запрете деятельности было мотивировано спекуляцией оккупантов на религиозных верованиях украинцев, которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе.
"Российской агентуре не место во Львове. Московский патриархат и "Группа Догнала" несут угрозу национальной безопасности Украины", – подчеркнул он.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
В то же время патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.
Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.
12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".