Во Львове запретили деятельность УПЦ МП

"Мною было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала" на территории Львовской городской территориальной общины и я благодарю коллег-депутатов, которые поддержали эту инициативу", – отметил он.

По словам депутата, деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер.

Также он добавил, что решение о запрете деятельности было мотивировано спекуляцией оккупантов на религиозных верованиях украинцев, которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе.

"Российской агентуре не место во Львове. Московский патриархат и "Группа Догнала" несут угрозу национальной безопасности Украины", – подчеркнул он.