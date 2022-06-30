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Во Львове запретили деятельность УПЦ МП

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Во Львовском горсовете заявили, что УПЦ МП несет угрозу национальной безопасности Украины
Во Львовском горсовете заявили, что УПЦ МП несет угрозу национальной безопасности Украины
Фото: depositphotos.com

Во Львове запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Такое решение 30 июня приняли на заседании Львовского городского совета, сообщил депутат Львовского горсовета Юрий Ломага в Facebook.

"Мною было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала" на территории Львовской городской территориальной общины и я благодарю коллег-депутатов, которые поддержали эту инициативу", – отметил он.

По словам депутата, деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер.

Также он добавил, что решение о запрете деятельности было мотивировано спекуляцией оккупантов на религиозных верованиях украинцев, которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе.

"Российской агентуре не место во Львове. Московский патриархат и "Группа Догнала" несут угрозу национальной безопасности Украины", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/100042237206305/posts/pfbid0wLEGnrXzpYbCWGXaHzFKLCJ49voaY712UzBckKCn4FkAN6M5ksHcKwP6PqYYmGKPl/?d=n

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

В то же время патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Львов, религия, УПЦ МП, церковь, Львовский горсовет
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