Во Львове горела церковь УПЦ МП

"19 июня в 22.42 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Антоненко-Давидович в деревянной церкви. К месту происшествия были направлены спасатели Львова. В 23.19 пожар локализован и в 23.30 ликвидирован", – говорится в сообщении.

Вследствие пожара никто не пострадал.

Портал Zaxid.net отметил, что речь идет о самовольно обустроенном храме святого равноапостольного князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата. Церковь неоднократно пытались демонтировать, активисты требовали проверить документы о законности ее возведения.