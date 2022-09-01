Ассамблея Всемирного совета церквей не поддержала лишение РПЦ членства – священник ПЦУ

"Несмотря на просьбы трех церквей и нескольких частных лиц, руководство ВСЦ не лишило РПЦ членства. Объявление этого решения зал приветствовал аплодисментами", – написал он.

Контекст:

Православная церковь Украины (ПЦУ) запустила механизм отлучения от престола главы РПЦ Кирилла за духовные преступления. Патриарх РПЦ поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине.

7 августа министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал Всемирный совет церквей приостановить членство РПЦ до полного отвода российских войск из Украины.