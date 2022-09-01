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Ассамблея Всемирного совета церквей не поддержала лишение РПЦ членства – священник ПЦУ

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ВСЦ не лишило РПЦ членства
ВСЦ не лишило РПЦ членства
Фото: ЕРА

На ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ) руководство совета церквей не лишило Русскую православную церковь (РПЦ) членства. Об этом 1 сентября сообщил священник Православной церкви Украины Андрей Дудченко в Facebook.

"Несмотря на просьбы трех церквей и нескольких частных лиц, руководство ВСЦ не лишило РПЦ членства. Объявление этого решения зал приветствовал аплодисментами", – написал он.

https://www.facebook.com/a.dudchenko/posts/pfbid02BVxmZokWbgbj7dFenn2HJXcJ7dhTyosPEWK2jtMs3vcCoJUDiNjC2hpHE1qD5CMSl

Контекст:

Православная церковь Украины (ПЦУ) запустила механизм отлучения от престола главы РПЦ Кирилла за духовные преступления. Патриарх РПЦ поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине.

7 августа министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал Всемирный совет церквей приостановить членство РПЦ до полного отвода российских войск из Украины.

Теги: Россия, Украина, РПЦ, церковь, война России против Украины, священник, Православная церковь Украины, ПЦУ, вторжение России в Украину
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