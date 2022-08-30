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"Преступники не должны прятаться за рясами". Кабмин одобрил санкции против патриарха Кирилла и верхушки РПЦ, их рассмотрят СНБО и Зеленский

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Патриарх Кирилл и ряд иерархов РПЦ могут оказаться под украинскими санкциями
Патриарх Кирилл и ряд иерархов РПЦ могут оказаться под украинскими санкциями
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины на заседании 30 августа одобрил предложения по введению санкций против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и ряда других представителей РПЦ. Об этом сообщает Правительственный портал.

Санкционный список вынесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и президента Украины Владимира Зеленского.

Предлагается ввести санкции сроком на 10 лет против:

  • патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича);
  • руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева Григория Валерьевича);
  • заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ протоиерея Николая Балашова (Балашова Николая Владимировича);
  • митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона (Шевкунова Георгия Александровича);
  • архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича);
  • протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова;
  • митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева;
  • православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Алексея Осипова

Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и так далее.

В правительстве рассчитывают, что согласование и введение украинских санкций против верхушки РПЦ позволит с этим списком обратиться к международному сообществу, чтобы ввести такие же санкции в других странах.

"Русская православная церковь поддерживает войну России против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, обязаны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из России противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами", – заявил, комментируя санкционный список, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине.

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Литва запретила патриарху въезд на пять лет. В то же время санкции в отношении главы РПЦ не были поддержаны на уровне Евросоюза из-за позиции Венгрии.

Санкции против Кирилла и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада.

Православная церковь Украины (ПЦУ) запустила механизм отлучения от престола главы РПЦ Кирилла за духовные преступления, заявил 30 июля предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

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