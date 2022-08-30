"Преступники не должны прятаться за рясами". Кабмин одобрил санкции против патриарха Кирилла и верхушки РПЦ, их рассмотрят СНБО и Зеленский

Патриарх Кирилл и ряд иерархов РПЦ могут оказаться под украинскими санкциями Фото: EPA

Санкционный список вынесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и президента Украины Владимира Зеленского.

Предлагается ввести санкции сроком на 10 лет против:

патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича);

руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева Григория Валерьевича);

заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ протоиерея Николая Балашова (Балашова Николая Владимировича);

митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона (Шевкунова Георгия Александровича);

архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича);

протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова;

митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева;

православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Алексея Осипова

Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и так далее.

В правительстве рассчитывают, что согласование и введение украинских санкций против верхушки РПЦ позволит с этим списком обратиться к международному сообществу, чтобы ввести такие же санкции в других странах.

"Русская православная церковь поддерживает войну России против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, обязаны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из России противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами", – заявил, комментируя санкционный список, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.