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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Постпред Украины при ООН: Солдаты РФ, получившие благословение патриарха Кирилла, разрушили почти 200 православных храмов в Украине

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Кислица заявил, что гражданская инфраструктура является одной из основных целей РФ
Кислица заявил, что гражданская инфраструктура является одной из основных целей РФ
Фото: EPA

Российские оккупанты разрушили или повредили в Украине 116 тыс. жилых домов, а также 183 религиозных объекта. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН 29 июля, его речь опубликована на его странице в Facebook.

По его словам, гражданская инфраструктура является одной из основных целей РФ.

"По состоянию на июнь, например, война с Россией привела к разрушению или повреждению 116 тыс. жилых домов, в которых проживало 3,5 млн украинцев. В 14 областях Украины уничтожено 183 религиозных объекта, в том числе 173 христианских, пять мусульманских и пять иудейских. Только представьте: российские солдаты, получившие благословение православного патриарха Кирилла, разрушили почти 200 православных храмов в Украине", – сказал дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

За поддержку войны РФ против Украины Великобритания и Канада ввели санкции против патриарха Кирилла. Литва на пять лет запретила ему въезд.

Санкции против патриарха и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада Украины. Православная церковь Украины обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой лишить Кирилла престола как одного из создателей идеологии "русского мира".

Санкции против Кирилла обсуждали также во время дискуссий о шестом санкционном пакете ЕС, но в итоге патриарха в санкционный список не включили.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что предстоятель РПЦ был исключен из санкционного списка Евросоюза перед самым выходом документа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, РПЦ, ООН, патриарх Кирилл, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, православие, война России против Украины
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