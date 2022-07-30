Постпред Украины при ООН: Солдаты РФ, получившие благословение патриарха Кирилла, разрушили почти 200 православных храмов в Украине

По его словам, гражданская инфраструктура является одной из основных целей РФ.

"По состоянию на июнь, например, война с Россией привела к разрушению или повреждению 116 тыс. жилых домов, в которых проживало 3,5 млн украинцев. В 14 областях Украины уничтожено 183 религиозных объекта, в том числе 173 христианских, пять мусульманских и пять иудейских. Только представьте: российские солдаты, получившие благословение православного патриарха Кирилла, разрушили почти 200 православных храмов в Украине", – сказал дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

За поддержку войны РФ против Украины Великобритания и Канада ввели санкции против патриарха Кирилла. Литва на пять лет запретила ему въезд.

Санкции против патриарха и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада Украины. Православная церковь Украины обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой лишить Кирилла престола как одного из создателей идеологии "русского мира".

Санкции против Кирилла обсуждали также во время дискуссий о шестом санкционном пакете ЕС, но в итоге патриарха в санкционный список не включили.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что предстоятель РПЦ был исключен из санкционного списка Евросоюза перед самым выходом документа.