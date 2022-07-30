ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

ПЦУ запустила механизм отлучения от престола главы РПЦ Кирилла за духовные преступления – Епифаний

Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину
Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину
Фото: patriarchia.ru

Православная церковь Украины (ПЦУ) начинает процедуру отлучения от должности предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла. Об этом 30 июля в эфире национального телемарафона заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, сообщает "Укринформ".

"Поначалу необходимо запустить определенный механизм. Если не говорить об этом, ничего не делать, то мы не достигнем какого-либо результата в отношении осуждения тех ужасных действий, которые привели к этой жестокой войне в Украине, которая повседневно уносит жизни мирных жителей, детей, не говоря уже о наших военных. Поэтому процесс запущен, а дальше будем просить рассмотреть этот вопрос очень серьезно", – сказал он.

По словам предстоятеля, вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелей поместных автокефальных церквей ПЦУ призвала осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола в том числе "на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм (церковного раскола) среди православных.

Епифаний объяснил, что есть несколько вариантов отлучения Кирилла, в том числе на собрании церквей, которые имеют право принимать канонические решения. Он утверждает, что православные церкви, которые поддержали автокефалию ПЦУ, такую идею поддерживают.

"Они солидарны с нами в отношении осуждения действий Российской Федерации, а также патриарха Кирилла... Мы видим, что в этой войне есть попытки уничтожить нас как отдельный народ на глазах у всего мира. Наблюдаем практически геноцид украинского народа. Все, что мы видим, действительно призвано к этому. Поэтому мы обращаемся и просим изучить этот вопрос вселенского патриарха, предстоятелей других православных церквей, а также вынести соответствующее решение осуждения, что, возможно, приведет в будущем к тому, что патриарх Кирилл лишится московского престола", – подчеркнул Епифаний.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине.

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, РПЦ, патриарх Кирилл, церковь, Варфоломей, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (270229)
2
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (257538)
3
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (181555)
4
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (115808)
5
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (88250)
6
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (87663)
7
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (76074)
8
Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей" (72321)
 
 
 
 