ПЦУ запустила механизм отлучения от престола главы РПЦ Кирилла за духовные преступления – Епифаний

"Поначалу необходимо запустить определенный механизм. Если не говорить об этом, ничего не делать, то мы не достигнем какого-либо результата в отношении осуждения тех ужасных действий, которые привели к этой жестокой войне в Украине, которая повседневно уносит жизни мирных жителей, детей, не говоря уже о наших военных. Поэтому процесс запущен, а дальше будем просить рассмотреть этот вопрос очень серьезно", – сказал он.

По словам предстоятеля, вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелей поместных автокефальных церквей ПЦУ призвала осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола в том числе "на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм (церковного раскола) среди православных.

Епифаний объяснил, что есть несколько вариантов отлучения Кирилла, в том числе на собрании церквей, которые имеют право принимать канонические решения. Он утверждает, что православные церкви, которые поддержали автокефалию ПЦУ, такую идею поддерживают.

"Они солидарны с нами в отношении осуждения действий Российской Федерации, а также патриарха Кирилла... Мы видим, что в этой войне есть попытки уничтожить нас как отдельный народ на глазах у всего мира. Наблюдаем практически геноцид украинского народа. Все, что мы видим, действительно призвано к этому. Поэтому мы обращаемся и просим изучить этот вопрос вселенского патриарха, предстоятелей других православных церквей, а также вынести соответствующее решение осуждения, что, возможно, приведет в будущем к тому, что патриарх Кирилл лишится московского престола", – подчеркнул Епифаний.