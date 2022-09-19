The Times потроллили Путина карикатурой о военном трибунале

На мини-комиксе изображен Путин, которому приносят конверт. Между ним и генералом с письмом происходит следующий диалог:

– Приглашение от Западных партнеров, сэр.

– На похороны королевы?

– Нет, на трибунал за военные преступления.

В подписи к этой карикатуре журналисты говорят о недавно найденной братской могиле в Изюме Харьковской области.

"Братская могила в Украине раскрывает ужас, оставленный российскими войсками.⁠ Солдаты, освобождавшие город Изюм, нашли сотни тел, в основном мирных жителей", – пишет The Times.

Контекст:

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров.

О необходимости создания специального трибунала для РФ говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он также рассказал, что с 24 февраля до 14 июля в Украине зарегистрировали более 34 тыс. преступлений, связанных с агрессией РФ.