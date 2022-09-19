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The Times потроллили Путина карикатурой о военном трибунале

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The Times опубликовали кариккатуру с Путиным
The Times опубликовали кариккатуру с Путиным
Фото: EPA

Британское издание The Times в своем Instagram 17 сентября потроллило российского президента Владимира Путина, опубликовав карикатуру с его участием.

На мини-комиксе изображен Путин, которому приносят конверт. Между ним и генералом с письмом происходит следующий диалог:

– Приглашение от Западных партнеров, сэр.
– На похороны королевы?
– Нет, на трибунал за военные преступления.

В подписи к этой карикатуре журналисты говорят о недавно найденной братской могиле в Изюме Харьковской области.

"Братская могила в Украине раскрывает ужас, оставленный российскими войсками.⁠ Солдаты, освобождавшие город Изюм, нашли сотни тел, в основном мирных жителей", – пишет The Times.

Контекст:

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров.

О необходимости создания специального трибунала для РФ говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он также рассказал, что с 24 февраля до 14 июля в Украине зарегистрировали более 34 тыс. преступлений, связанных с агрессией РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, СМИ, Великобритания, война, Изюм, Харьковская область, преступление, война России против Украины, трибунал, карикатура
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