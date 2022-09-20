С деоккупированных территорий Харьковской области будет организована эвакуация – Верещук

"У нас есть оперативный план эвакуации, но есть проблема с коммуникацией, поскольку нет там восстановленного электропитания, а следовательно, нет и провайдеров, нет возможности донести информацию до людей... Будем использовать подомовой обход полицейских. Национальная полиция, которая проводит подомовый обход и верификацию жителей, будет каждому предлагать эвакуацию", – сказала Верещук.

По ее словам, в составлении списков на эвакуацию с деоккупированных территорий также будут участвовать волонтеры и местные власти. Кроме того, в ближайшие дни начнет работать чат-бот, через который можно будет записаться на эвакуацию. При этом она отметила, что не все жители согласны покидать свои дома, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Вице-премьер сообщила, что эвакуация с деоккупированных территорий Харьковской области будет организована по примеру Донецкой области через несколько дней.