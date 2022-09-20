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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С деоккупированных территорий Харьковской области будет организована эвакуация – Верещук

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Верещук рассказала о планах по эвакуации жителей Харьковской области
Верещук рассказала о планах по эвакуации жителей Харьковской области
Фото: Ірина Верещук / Facebook

На деоккупированных территориях Харьковской области, где отсутствует связь и интернет, полиция будет проводить обход по домам и предлагать людям эвакуироваться. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 20 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть оперативный план эвакуации, но есть проблема с коммуникацией, поскольку нет там восстановленного электропитания, а следовательно, нет и провайдеров, нет возможности донести информацию до людей... Будем использовать подомовой обход полицейских. Национальная полиция, которая проводит подомовый обход и верификацию жителей, будет каждому предлагать эвакуацию", – сказала Верещук.

По ее словам, в составлении списков на эвакуацию с деоккупированных территорий также будут участвовать волонтеры и местные власти. Кроме того, в ближайшие дни начнет работать чат-бот, через который можно будет записаться на эвакуацию. При этом она отметила, что не все жители согласны покидать свои дома, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Вице-премьер сообщила, что эвакуация с деоккупированных территорий Харьковской области будет организована по примеру Донецкой области через несколько дней.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. 

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков практически всю территорию Харьковской области.

По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Харьковская область, Ирина Верещук
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