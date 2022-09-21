Индекс Мосбиржи обвалился до уровня 24 февраля после объявления Путиным частичной мобилизации

Долларовый индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка РФ, упал на 11,81% – до 1017,86 пункта, что стало новым минимумом с 18 августа.
Позднее утром индекс Мосбиржи сократил потери до 5,2% и восстановился до 2101 пункта, а индекс РТС снизился на 7,3% – до 1070 пунктов.
Отмечается, что на таких уровнях индекс торгуется впервые с 24 февраля.
20 сентября котировки ценных бумаг на Московской бирже резко упали во второй половине дня. Падение произошло после того, как коллаборанты объявили о проведении псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины, а также после введения изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих появление в нем понятий "мобилизация" и "военное время".
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.