Индекс Мосбиржи обвалился до уровня 24 февраля после объявления Путиным частичной мобилизации

Долларовый индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка РФ, упал на 11,81% – до 1017,86 пункта, что стало новым минимумом с 18 августа.

Позднее утром индекс Мосбиржи сократил потери до 5,2% и восстановился до 2101 пункта, а индекс РТС снизился на 7,3% – до 1070 пунктов.

Отмечается, что на таких уровнях индекс торгуется впервые с 24 февраля.