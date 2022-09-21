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Индекс Мосбиржи обвалился до уровня 24 февраля после объявления Путиным частичной мобилизации

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Долларовый индекс РТС упал на 11,81%
Долларовый индекс РТС упал на 11,81%
Фото: depositphotos.com

На российском рынке акций произошел обвал после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом сообщило 21 сентября российское агентство РБК, ссылаясь на данные Московской биржи.

Долларовый индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка РФ, упал на 11,81% – до 1017,86 пункта, что стало новым минимумом с 18 августа.

Позднее утром индекс Мосбиржи сократил потери до 5,2% и восстановился до 2101 пункта, а индекс РТС снизился на 7,3% – до 1070 пунктов.

Отмечается, что на таких уровнях индекс торгуется впервые с 24 февраля.

Контекст:

20 сентября котировки ценных бумаг на Московской бирже резко упали во второй половине дня. Падение произошло после того, как коллаборанты объявили о проведении псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины, а также после введения изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих появление в нем понятий "мобилизация" и "военное время".

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Теги: Россия, Владимир Путин, мобилизация, биржа, Московская биржа, обвал
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