Пугачев: Если бы Путин даже хотел застрелиться, не думаю, что у него хватит на это духу. Не говоря уже о том, чтобы развязать ядерную войну

Гордон спросил, если Вооруженные силы Украины и дальше будут проводить успешные контрнаступательные операции и освобождать захваченные российскими оккупантами территории Украины, применит ли Путин ядерное оружие.
"Ну конечно, нет. Понимаете, это такой человек... Помните, я говорил: если крысу загнать в угол, она кидается и кусается? Вот, собственно, эта крыса – это он. И он находится в такой ситуации. Но надо понимать, что на этом корабле он не один. И вот эти его истории про ядерное оружие – это, как всегда, такой блеф. Он сам понимает, что это блеф, потому что когда человек говорит "имейте в виду: это не блеф", [это означает, что это блеф]", – сказал бизнесмен.
Пугачев назвал Путина малодушным человеком, который вряд ли способен развязать ядерную войну.
"Если даже он – не знаю – хотел бы застрелиться, я не думаю, что у него хватит духу на это. Не говоря уже о том, чтобы развязать какую-то [ядерную] войну. То есть это очередная его такая, мюнхенская, речь из погреба по Skype. Вот и все", – убежден предприниматель.
Он считает, что подобными заявлениями Путин пытается заставить Запад договариваться с ним.
"Это, собственно, месседж абсолютно не нам с вами, а НАТО и всем остальным: "Слушайте, мы в тупике. Давайте что-то делать, а то мы сейчас ядреную бомбу бросим". Это просто слова, конечно", – сказал Пугачев.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
21 сентября, объявляя о мобилизации в РФ, Путин заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. "Наша свобода и независимость будут обеспечены. Подчеркну это еще раз – всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто шантажирует нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться в их сторону. Это не блеф", – заявил Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что президент России может отдать приказ применить ядерное оружие. Но, как отметил Зеленский, "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому такие риски остаются.