Пугачев: Если бы Путин даже хотел застрелиться, не думаю, что у него хватит на это духу. Не говоря уже о том, чтобы развязать ядерную войну

Гордон спросил, если Вооруженные силы Украины и дальше будут проводить успешные контрнаступательные операции и освобождать захваченные российскими оккупантами территории Украины, применит ли Путин ядерное оружие.

"Ну конечно, нет. Понимаете, это такой человек... Помните, я говорил: если крысу загнать в угол, она кидается и кусается? Вот, собственно, эта крыса – это он. И он находится в такой ситуации. Но надо понимать, что на этом корабле он не один. И вот эти его истории про ядерное оружие – это, как всегда, такой блеф. Он сам понимает, что это блеф, потому что когда человек говорит "имейте в виду: это не блеф", [это означает, что это блеф]", – сказал бизнесмен.

Пугачев назвал Путина малодушным человеком, который вряд ли способен развязать ядерную войну.

"Если даже он – не знаю – хотел бы застрелиться, я не думаю, что у него хватит духу на это. Не говоря уже о том, чтобы развязать какую-то [ядерную] войну. То есть это очередная его такая, мюнхенская, речь из погреба по Skype. Вот и все", – убежден предприниматель.

Он считает, что подобными заявлениями Путин пытается заставить Запад договариваться с ним.

"Это, собственно, месседж абсолютно не нам с вами, а НАТО и всем остальным: "Слушайте, мы в тупике. Давайте что-то делать, а то мы сейчас ядреную бомбу бросим". Это просто слова, конечно", – сказал Пугачев.

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