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Пугачев: Если бы Путин даже хотел застрелиться, не думаю, что у него хватит на это духу. Не говоря уже о том, чтобы развязать ядерную войну

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Пугачев: Если крысу загнать в угол, она кидается и кусается. Эта крыса Путин
Пугачев: Если крысу загнать в угол, она кидается и кусается. Эта крыса – Путин
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин не решится применить ядерное оружие, делая подобные заявления, он просто блефует, считает живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил, если Вооруженные силы Украины и дальше будут проводить успешные контрнаступательные операции и освобождать захваченные российскими оккупантами территории Украины, применит ли Путин ядерное оружие.

"Ну конечно, нет. Понимаете, это такой человек... Помните, я говорил: если крысу загнать в угол, она кидается и кусается? Вот, собственно, эта крыса – это он. И он находится в такой ситуации. Но надо понимать, что на этом корабле он не один. И вот эти его истории про ядерное оружие – это, как всегда, такой блеф. Он сам понимает, что это блеф, потому что когда человек говорит "имейте в виду: это не блеф", [это означает, что это блеф]", – сказал бизнесмен. 

Пугачев назвал Путина малодушным человеком, который вряд ли способен развязать ядерную войну. 

"Если даже он – не знаю – хотел бы застрелиться, я не думаю, что у него хватит духу на это. Не говоря уже о том, чтобы развязать какую-то [ядерную] войну. То есть это очередная его такая, мюнхенская, речь из погреба по Skype. Вот и все", – убежден предприниматель.

Он считает, что подобными заявлениями Путин пытается заставить Запад договариваться с ним. 

"Это, собственно, месседж абсолютно не нам с вами, а НАТО и всем остальным: "Слушайте, мы в тупике. Давайте что-то делать, а то мы сейчас ядреную бомбу бросим". Это просто слова, конечно", – сказал Пугачев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

21 сентября, объявляя о мобилизации в РФ, Путин заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. "Наша свобода и независимость будут обеспечены. Подчеркну это еще раз – всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто шантажирует нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться в их сторону. Это не блеф", – заявил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что президент России может отдать приказ применить ядерное оружие. Но, как отметил Зеленский, "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому такие риски остаются. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, ядерное оружие, Вадим Пугачев, война России против Украины, контрнаступление
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