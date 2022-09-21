"Мир под угрозой". Боррель отреагировал на ядерные угрозы Путина

"Объявление Путиным фиктивных референдумов, частичной военной мобилизации и ядерного шантажа – это серьезная эскалация. Угрозы ядерным оружием неприемлемы и представляют реальную опасность для всех. Международное сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить подобные действия. Мир во всем мире под угрозой", – заявил Боррель.

Контекст:

21 сентября Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В свою очередь, она располагает арсеналом, который не уступает, а даже превосходит вооружение НАТО, отметил Путин, добавив: "Это не блеф". Также он заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Россия бесстыдно нарушила основы Устава организации.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". А об возможности ядерного удара сказал, что не верит, что РФ применит ядерное оружие. В то же время Зеленский отметил, что "нельзя заглянуть ему в голову", поэтому риски, что ядерный удар может произойти, есть.