Байден: Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН. Эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование

Байден: Вся эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование как государства, права существовать как народ Фото: EPA

"Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН. Нарушила запрет на то, чтобы одна страна завоевывала территорию соседа силой. И сегодня президент [РФ Владимир] Путин вновь угрожает ядерной войной Европе. Это грубое пренебрежение режимом нераспространения", – отметил Байден.

Он также упомянул, что Россия объявила частичную мобилизацию, а Кремль активно готовится к псевдореферендумам на захваченных территориях Украины.

"Все это крайне грубое нарушение Устава ООН. Мир должен посмотреть на происходящее и понять, что именно происходит. Путин говорит о том, что ему пришлось действовать, потому что Россия была под угрозой. Но никто России не угрожал. Никто, кроме самой России, не хотел конфликта", – уверен президент США.

Байден подчеркнул, что слова самого Путина четко показывают его цели.

"До того, как он вторгся в Украину, он сказал: "Украина была создана Россией, и у нее никогда не было настоящей государственности". А вот сейчас мы видим нападения на школы, вокзалы, больницы, центры истории и культуры Украины. В прошлом были ужасающие подтверждения преступлений Росси: массовые захоронения в Изюме, тела. Те, кто был на месте, говорят, что на телах следы пыток. Вся эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование как государства, права существовать как народ", – добавил он.