ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден: Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН. Эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование

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Байден: Вся эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование как государства, права существовать как народ
Байден: Вся эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование как государства, права существовать как народ
Фото: EPA

Россия полномасштабным нападением на Украину нарушила Устав ООН и пытается уничтожить Украину как государство. Об этом заявил президент США Джо Байден 21 сентября во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН. Нарушила запрет на то, чтобы одна страна завоевывала территорию соседа силой. И сегодня президент [РФ Владимир] Путин вновь угрожает ядерной войной Европе. Это грубое пренебрежение режимом нераспространения", – отметил Байден.

Он также упомянул, что Россия объявила частичную мобилизацию, а Кремль активно готовится к псевдореферендумам на захваченных территориях Украины.

"Все это крайне грубое нарушение Устава ООН. Мир должен посмотреть на происходящее и понять, что именно происходит. Путин говорит о том, что ему пришлось действовать, потому что Россия была под угрозой. Но никто России не угрожал. Никто, кроме самой России, не хотел конфликта", – уверен президент США.

Байден подчеркнул, что слова самого Путина четко показывают его цели.

"До того, как он вторгся в Украину, он сказал: "Украина была создана Россией, и у нее никогда не было настоящей государственности". А вот сейчас мы видим нападения на школы, вокзалы, больницы, центры истории и культуры Украины. В прошлом были ужасающие подтверждения преступлений Росси: массовые захоронения в Изюме, тела. Те, кто был на месте, говорят, что на телах следы пыток. Вся эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование как государства, права существовать как народ", – добавил он.

Контекст:

В Нью-Йорке 20 сентября начала свою работу 77-я Генеральная Ассамблея ООН. В ней принимают участие около 150 глав государств и правительств. Согласно информации на сайте ООН, мероприятия на высоком уровне в Генассамблее запланированы в период с 13-го по 26 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, обратится к Генассамблее в режиме онлайн 21 сентября.

В рамках Генассамблеи уже выступили президент Франции Эммануэль Макронпрезидент Турции Реджеп Эрдоганпрезидент Польши Анджей Дуда, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришпрезидент Литвы Гитанас Науседапрезидент Румынии Клаус Йоханнис и другие высокопоставленные политики.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, ООН, ядерное оружие, референдум, Джо Байден, война, мобилизация, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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