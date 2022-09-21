"Как мы можем терпеть, что постоянный член Совбеза ООН ведет геноцидную войну?" Науседа призывал создать суд для рассмотрения военных преступлений РФ

"Как мы можем терпеть то, что постоянный член Совбеза ООН ведет геноцидную войну на завоевание и уничтожение? Страна, которая жестоко презирает мировой порядок, основанный на правилах. Страна, действия которой усложняют поддержку мира и безопасности на всей планете", – подчеркнул литовский лидер.
Он отметил, что каждый член ООН должен уважать нормы международного права и важно решить, что терпимо, а какие "красные линии были пересечены" Россией.
"Литва и дальше будет использовать механизмы привлечения к ответственности за массовые зверства, которые происходят на территории Украины. Я призываю мировое сообщество создать специальный суд для рассмотрения военных преступлений. Кроме того, необходимо выработать механизм возмещения ущерба жертвам этих преступлений", – заявил Науседа.
По его словам, "за маской энергетической сверхдержавы скрывается опасное имперское государство, которое пытается оккупировать и аннексировать своих соседей".
Президент также осудил действия российских оккупантов, захвативших Запорожскую атомную электростанцию.
"Не может быть никакой безнаказанности за жестокие преступления, совершенные во время войны. Обеспечение справедливости и привлечение к ответственности имеют важнейшее значение с точки зрения авторитета ООН и международного сообщества. Мы должны консолидировать и развивать наши усилия в правовой сфере", – резюмировал литовский лидер.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Россиян обвиняют в совершении множества преступлений на оккупированных территориях. После их отступления в украинских населенных пунктах находили множество трупов мирных жителей со следами пыток. Россияне грабили, насиловали, пытали и убивали мирное население на захваченных территориях.
Задокументированы случаи пыток оккупантами украинских военнопленных, которые находятся в руках россиян.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров.
О необходимости создания специального трибунала для РФ говорил и президент Украины Владимир Зеленский.