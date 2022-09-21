"Как мы можем терпеть, что постоянный член Совбеза ООН ведет геноцидную войну?" Науседа призывал создать суд для рассмотрения военных преступлений РФ

Науседа: Литва и дальше будет использовать механизмы привлечения к ответственности за массовые зверства, которые происходят на территории Украины Фото: Gitanas Nausėda / Facebook

"Как мы можем терпеть то, что постоянный член Совбеза ООН ведет геноцидную войну на завоевание и уничтожение? Страна, которая жестоко презирает мировой порядок, основанный на правилах. Страна, действия которой усложняют поддержку мира и безопасности на всей планете", – подчеркнул литовский лидер.

Он отметил, что каждый член ООН должен уважать нормы международного права и важно решить, что терпимо, а какие "красные линии были пересечены" Россией.

"Литва и дальше будет использовать механизмы привлечения к ответственности за массовые зверства, которые происходят на территории Украины. Я призываю мировое сообщество создать специальный суд для рассмотрения военных преступлений. Кроме того, необходимо выработать механизм возмещения ущерба жертвам этих преступлений", – заявил Науседа.

По его словам, "за маской энергетической сверхдержавы скрывается опасное имперское государство, которое пытается оккупировать и аннексировать своих соседей".

Президент также осудил действия российских оккупантов, захвативших Запорожскую атомную электростанцию.

"Не может быть никакой безнаказанности за жестокие преступления, совершенные во время войны. Обеспечение справедливости и привлечение к ответственности имеют важнейшее значение с точки зрения авторитета ООН и международного сообщества. Мы должны консолидировать и развивать наши усилия в правовой сфере", – резюмировал литовский лидер.