ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Как мы можем терпеть, что постоянный член Совбеза ООН ведет геноцидную войну?" Науседа призывал создать суд для рассмотрения военных преступлений РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Науседа: Литва и дальше будет использовать механизмы привлечения к ответственности за массовые зверства, которые происходят на территории Украины
Науседа: Литва и дальше будет использовать механизмы привлечения к ответственности за массовые зверства, которые происходят на территории Украины
Фото: Gitanas Nausėda / Facebook

Мировое сообщество должно создать специальный суд для рассмотрения военных преступлений России на территории Украины. Об этом 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Его выступление транслировал YouTube-канал in time Ukraine LIVE.

"Как мы можем терпеть то, что постоянный член Совбеза ООН ведет геноцидную войну на завоевание и уничтожение? Страна, которая жестоко презирает мировой порядок, основанный на правилах. Страна, действия которой усложняют поддержку мира и безопасности на всей планете", – подчеркнул литовский лидер.

Он отметил, что каждый член ООН должен уважать нормы международного права и важно решить, что терпимо, а какие "красные линии были пересечены" Россией.

"Литва и дальше будет использовать механизмы привлечения к ответственности за массовые зверства, которые происходят на территории Украины. Я призываю мировое сообщество создать специальный суд для рассмотрения военных преступлений. Кроме того, необходимо выработать механизм возмещения ущерба жертвам этих преступлений", – заявил Науседа.

По его словам, "за маской энергетической сверхдержавы скрывается опасное имперское государство, которое пытается оккупировать и аннексировать своих соседей".

Президент также осудил действия российских оккупантов, захвативших Запорожскую атомную электростанцию.

"Не может быть никакой безнаказанности за жестокие преступления, совершенные во время войны. Обеспечение справедливости и привлечение к ответственности имеют важнейшее значение с точки зрения авторитета ООН и международного сообщества. Мы должны консолидировать и развивать наши усилия в правовой сфере", – резюмировал литовский лидер.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 

Россиян обвиняют в совершении множества преступлений на оккупированных территориях. После их отступления в украинских населенных пунктах находили множество трупов мирных жителей со следами пыток. Россияне грабили, насиловали, пытали и убивали мирное население на захваченных территориях.

Задокументированы случаи пыток оккупантами украинских военнопленных, которые находятся в руках россиян.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров.

О необходимости создания специального трибунала для РФ говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, ООН, геноцид, преступление, Европа, война России против Украины, трибунал, Генеральная Ассамблея ООН, Гитанас Науседа, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kalush Orchestra получили новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получили новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (299194)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (147444)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117426)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (109426)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (82725)
6
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (68753)
7
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (55064)
8
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (29219)
 
 
 
 